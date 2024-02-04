Цинический маневр в США: что решили в Конгрессе о помощи Украине

Спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Израиль нуждается в помощи, поэтому рассматривать общий пакет помощи с Украиной нет времени. Белый дом отреагировал на инициативу республиканцев и назвал ее циничным маневром.



Спикер Конгресса США Майк Джонсон о помощи Украине. Фото из открытых источников

3 февраля обнародовали законопроект о помощи Израилю от республиканцев Палаты представителей, предусматривающий, что финансовая помощь Украине будет отложена на неопределенный срок из-за споров между республиканцами и демократами по поводу миграционной политики США.

Майк Джонсон заявил, что такой шаг необходим, чтобы помочь быстро оказать помощь Израилю в войне против боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Кроме того, республиканец добавил, что "США не имеет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю". В проекте закона предусмотрена помощь Израилю на 17 млрд долларов.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на инициативу от республиканцев и Майка Джонсона.

"Поскольку законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей придумали свой последний циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой", — заявила Карин Жан-Пьер.

Напомним, США планировали выделить пакет помощи на 106 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Впоследствии республиканцы начали настаивать, чтобы в пакет добавили пункт о защите границ США, тогда как демократы говорили о скорейшем голосовании. После длительных дебатов и уступок от демократов американские политики заявили о близком окончании процесса, однако спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что это соглашение оказалось вновь неприемлемым для республиканцев.

За новый законопроект о помощи Израилю проголосуют на следующей неделе, в то время как помощь Украине от США отложена на неопределенный срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, поддерживает ли пакет помощи США для Украины. Политические обозреватели считают, что постоянное блокирование республиканцами помощи Украине является очередным политическим способом Трампа получить больше голосов на выборах и способ давления на демократов.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан рассказал, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины.