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Цинический маневр в США: что решили в Конгрессе о помощи Украине

В Конгрессе США решили разделить помощь Украине и Израилю. Это означает, что Украина не получит помощи от США в ближайшее время.

сегодня, 09:20 comments2369
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Израиль нуждается в помощи, поэтому рассматривать общий пакет помощи с Украиной нет времени. Белый дом отреагировал на инициативу республиканцев и назвал ее циничным маневром. 

Цинический маневр в США: что решили в Конгрессе о помощи Украине

Спикер Конгресса США Майк Джонсон о помощи Украине. Фото из открытых источников

3 февраля обнародовали законопроект о помощи Израилю от республиканцев Палаты представителей, предусматривающий, что финансовая помощь Украине будет отложена на неопределенный срок из-за споров между республиканцами и демократами по поводу миграционной политики США.

Майк Джонсон заявил, что такой шаг необходим, чтобы помочь быстро оказать помощь Израилю в войне против боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Кроме того, республиканец добавил, что "США не имеет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю". В проекте закона предусмотрена помощь Израилю на 17 млрд долларов.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на инициативу от республиканцев и Майка Джонсона.

"Поскольку законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей придумали свой последний циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой", — заявила Карин Жан-Пьер.

Напомним, США планировали выделить пакет помощи на 106 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Впоследствии республиканцы начали настаивать, чтобы в пакет добавили пункт о защите границ США, тогда как демократы говорили о скорейшем голосовании. После длительных дебатов и уступок от демократов американские политики заявили о близком окончании процесса, однако спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что это соглашение оказалось вновь неприемлемым для республиканцев.

За новый законопроект о помощи Израилю проголосуют на следующей неделе, в то время как помощь Украине от США отложена на неопределенный срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, поддерживает ли пакет помощи США для Украины. Политические обозреватели считают, что постоянное блокирование республиканцами помощи Украине является очередным политическим способом Трампа получить больше голосов на выборах и способ давления на демократов.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан рассказал, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-03/house-to-vote-on-israel-aid-bill-without-ukraine-funds-next-week?leadSource=uverify%20wall
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Обсуждения

ЭДВАРД

сегодня, 09:44

У довготривалих війнах США і, як учасник, і, як союзник - завжди програє, починаючи з В'єтнамської війни! Це підкреслює ненадійність такого союзника і, головне: США як гарант безпеки демократії і окремих країн, ніколи не дотримується своїх зобов'язань! ВПЕВНЕНИЙ, ЩО ПРИЙДЕ ЧАС, І ТАЙВАНЬ, І ПІДЕННА КОРЕЯ ТЕЖ БУДУТЬ КИНУТІ НА ПРИЗВОЛЯЩЕ, ЯК БУВ КИНУТИЙ АФГАНІСТАН!!! ЩОДО БАЙДЕНА, ТО ЦЕ ВЗАГАЛІ ЛЮДИНА З ОТОЧЕННЯ ОБАМИ, І ЕКС ДО СИХ ПІР ВПЛИВАЄ НА ЙОГО РІШЕННЯ. ЗІ ВСЬОГО ЦЬОГО, СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ: США МАЙЖЕ ВТРАТИЛО ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО НА СВІТОВІЙ АРЕНІ І БІЛЬШЕ НЕВЗМОЗІ БУТИ ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ НА ПЛАНЕТІ!!! ПОТЕНЦІАЛ ВИСОКИЙ - ТА ПОВОЗКА КОТИТЬСЯ З СЛАБКИМИ КУЧЕРАМИ ОСТАННІ 45 РОКІВ. БАЙДЕН, НАВІТЬ УХВАЛЕННОГО ЛЕНД ЛІЗУ НЕ НАДАЄ УКРАЇНІ... САМЕ ЙОГО БУЛО ЗАПОДІЯНО НА ОТТАКІ ДІЇ З БОКУ КОНГРЕСУ І РЕСПУБЛІКАНЦІВ... ВЗАГАЛІ-ТО УКРАЇНЦІ ДУЖЕ РОЗЧАРОВАНІ ЗУХВАЛОМУ ЦИНІЗМУ БРЕХУНІВ З КОНГРЕСУ!!! ВОНИ В ОЧІ КАЖУТЬ ОДНЕ, А РОБЛЯТЬ ЗОВСІМ ПРОТИЛЕЖНЕ І ЩЕ Й КРИТИКУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ВЛАДУ І ЗОКРЕМА ЗСУ У НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВИДКО ЗВІЛЬНИТИ ОКУПОВАНІ ОДИЧАЛИМИ ОРКАМИ ТЕРІТОРІЇ! ЦЕ ДУЖЕ ЗУХВАЛА ПОВЕДІНКА ЯК ЗМІ, ТАК І ДЕЯКИХ ДІЯЧІВ ЗАХІДНОГО СВІТУ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК УКРАЇНУ ЗМУСИЛИ ВІДДАТИ ЧИ ЗНИЩИТИ ВСЮ СТРАТЕГІЧНУ ЗБРОЮ!!! НАШЕ КЕРІВНИЦТВО МАЄ ВИМАГАТИ, А НЕ ВИПРОШУВАТИ ЗБРОЮ ДЛЯ ВІЙНИ З КРЕМЛІВСЬКИМ ЩУРОМ І НЕ БОЯТИСЯ НАДАТИ ЗАХОДУ ПЕВНІ УЛЬТИМАТИВНІ ВИМОГИ ЗОКРЕМА США.... ТРЕБА ГОЛОСНО ЗАЯВИТИ О "НЕСПРОМОЖНОСТІ" ЦІЄЇ КРАЇНИ ВИКОНУВАТИ ЛІДЕРСЬКІ ВАЖЕЛІ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СВІТІ, ЯКІ ВОНО ЗАЯВЛЯЄ!!!


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