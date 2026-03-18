Цинизма нет предела: Трамп поразил новой жалобой о помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп сделал новое громкое заявление о помощи, которую США предоставляют Украине. В ходе брифинга 17 марта он подчеркнул, что американские власти должны тщательно проверить, как тратятся финансовые и военные ресурсы, предоставленные Украине в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Clash Report.

Трамп неоднократно отмечал большой финансовый и военный вклад США в поддержку Украины. По его словам, эти пакеты помощи – это сотни миллиардов долларов, и граждане США имеют право знать, как именно эти средства используются.

"Байден предоставил Украине от 350 до 400 миллиардов долларов в виде наличных денег и оборудования. Кто должен выяснить, куда пошли эти деньги. Можно сказать, что это была не угроза — мы помогали им, а они нам не помогли", — заявил Трамп.

По мнению президента США, такая ситуация негативна для НАТО, поскольку отсутствие прозрачности и взаимодействия с украинской стороной может подорвать доверие к альянсу. Ранее Трамп также резко критиковал НАТО за отсутствие поддержки США в конфликте с Ираном, отмечая, что союзники не оправдали ожиданий. Он отметил, что США активно помогали НАТО, но не получили взаимности. В частности, Трамп отметил, что Штаты не обязаны были поддерживать Украину и что ситуация доказывает слабость альянса как объединенной структуры.

