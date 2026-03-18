Головна Новини Світ США Цинізму немає меж: Трамп вразив новою скаргою щодо допомоги Україні
Цинізму немає меж: Трамп вразив новою скаргою щодо допомоги Україні

Трамп висловив сумніви щодо прозорості використання американських коштів, наданих Україні

18 березня 2026, 09:05
Клименко Елена

Американський президент Дональд Трамп зробив нову гучну заяву щодо допомоги, яку США надають Україні. Під час брифінгу 17 березня він підкреслив, що американська влада повинна ретельно перевірити, як витрачаються фінансові та військові ресурси, надані Україні в період президентства Джо Байдена. Про це повідомляє Clash Report.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Трамп неодноразово наголошував на великому фінансовому та військовому внеску США у підтримку України. За його словами, ці пакети допомоги — це сотні мільярдів доларів, і громадяни США мають право знати, як саме ці кошти використовуються.

"Байден надав Україні від 350 до 400 мільярдів доларів у вигляді готівки та обладнання. Хтось має з’ясувати, куди пішли ці гроші. Можна сказати, що це не була погроза — ми допомагали їм, а вони нам не допомогли", — заявив Трамп.

На думку президента США, така ситуація є негативною для НАТО, оскільки відсутність прозорості та взаємодії з українською стороною може підірвати довіру до альянсу. Раніше Трамп також різко критикував НАТО за відсутність підтримки США у конфлікті з Іраном, наголошуючи, що союзники не виправдали очікувань. Він вказав, що США активно допомагали НАТО, але не отримали взаємності. Зокрема, Трамп зазначив, що Штати не зобов’язані були підтримувати Україну і що ситуація доводить слабкість альянсу як об'єднаної структури.

Як вже писали "Коментарі", українські військові демонструють значні успіхи на фронті, зокрема зірвавши наступ російських військ, який планувався на березень 2026 року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наші захисники змогли ефективно перешкодити ворогу в його намірах, не дозволивши захопити ключові території. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, наголосив, що, попри успіхи Сил оборони, Росія не припиняє підготовку до нових наступальних операцій.



