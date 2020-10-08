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COVID-19 vs Трамп: сколько денег стоила победа над коронавирусом за три дня

Трамп платил не из своего кармана: расходы на лечение президента покрывает правительство

сегодня, 11:12
Автор:

Елена Волкова

Эксперты The New York Times подсчитали, во сколько обошлось лечение от коронавируса для президента США Дональда Трампа, который объявил о болезни 2 октября, а уже 5-го был выписан из госпиталя. Об этом сообщает вышеупомянутое американское издание. 

COVID-19 vs Трамп: сколько денег стоила победа над коронавирусом за три дня

Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев. Также сообщается, что за все это Трамп платил не из своего кармана: расходы на лечение президента покрывает правительство. 

Ранее мы сообщали, что в одной из тюрем США разгорелся скандал из-за детской песни Baby Shark, с помощью которой тюремщики издевались над заключенными.


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