Скандал в США: тюремщиков обвинили в пытках с помощью хита Baby Shark

В одной из тюрем США разгорелся скандал из-за детской песни Baby Shark, с помощью которой тюремщики издевались над заключенными. Об этом сообщает Insider.

Известно, что 21-летние надзиратели из тюрьмы в Оклахоме Кристиан Майлз и Грегори Батлер придумали своего рода пытку для осужденных. В 2:00 ночи они на всю включали детский хит Baby Shark и заставляли сонных заключенных слушать его. В результате за жестокое обращение с людьми “меломанов” уволили, как и 50-летнего начальника колонии. В свою очередь уже уволенные тюремщики объяснили: дескать, это была всего лишь шутка, с помощью которой они хотели приучить к дисциплине бывших преступников.

Напомним, в США от редкой лихорадки скончался известный американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон, который был известен по фильму "Убить Билла 2", а также играл в сериалах "Твин Пикс" и "Черный список". Кларку было всего 63 года, а скончался он от вируса Западного Нила, который передается во время укуса комара. Увы, лекарств от данной лихорадки не существует.



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