Давление на Венесуэлу усиливается: Вашингтон готовит новые действия
НОВОСТИ

Давление на Венесуэлу усиливается: Вашингтон готовит новые действия

США продолжат удары по судам и танкерам для давления на Венесуэлу

4 января 2026, 20:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Соединенные Штаты намерены и дальше наносить удары по судам и танкерам, которые подозревают в перевозке наркотиков, чтобы усилить давление на Венесуэлу. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

Давление на Венесуэлу усиливается: Вашингтон готовит новые действия

США не останавливаются: удары по суднах продолжатся

По его словам, такие действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут решены вопросы, которые Вашингтон считает критически важными. Он подчеркнул, что США рассматривают эти операции как часть борьбы с международными наркокартелями.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны не с Венесуэлой как государством, а с наркоторговлями, которые используют морские маршруты для незаконной деятельности. В то же время, он не исключил введения дополнительных мер давления в рамках этой кампании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался относительно действий Дональда Трампа в отношениях с Венесуэлой, заявив, что, несмотря на "очевидную противоправность", американский политик действует последовательно и жестко в отстаивании интересов США.
По словам Медведева, Вашингтон традиционно рассматривает Латинскую Америку как зону своего влияния, а ключевой мотивацией американской политики назвал стремление получить доступ к чужим ресурсам — прежде всего нефти и полезным ископаемым. Он утверждает, что такой подход не новый и якобы всегда являлся основой внешней политики США. В этом контексте Медведев упомянул и Украину, заявив, что американская сторона, по его версии, заинтересована в так называемых "редкоземельных материалах" и якобы именно это сразу привлекло Трампа. Также он сослался на заявления венесуэльского руководства, обвиняющего США в стремлении завладеть нефтяными ресурсами страны, отметив, что Трамп этого "даже не скрывает". Медведев охарактеризовал такую политику как "право более сильного", добавив, что в таком случае США, по его мнению, упускают возможность морально обвинять Россию. В то же время он признал, что возможные силовые действия против венесуэльского лидера и его семьи лишь усилят антиамериканские настроения в странах Латинской Америки.



Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/venezuela-maduro-trump-live-updates-rcna252101/rcrd95334?canonicalCard=true
