Сполучені Штати мають намір і надалі завдавати ударів по суднах і танкерах, які підозрюють у перевезенні наркотиків, щоб посилити тиск на Венесуелу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

США не зупиняються: удари по суднах триватимуть

За його словами, такі дії триватимуть доти, доки не будуть вирішені питання, які Вашингтон вважає критично важливими. Він підкреслив, що США розглядають ці операції як частину боротьби з міжнародними наркокартелями.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати перебувають у стані війни не з Венесуелою як державою, а з наркоторговельними організаціями, які використовують морські маршрути для незаконної діяльності. Водночас він не виключив запровадження додаткових заходів тиску в межах цієї кампанії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній президент РФ Дмитро Медведєв висловився щодо дій Дональда Трампа у відносинах із Венесуелою, заявивши, що, попри "очевидну протиправність", американський політик діє послідовно та жорстко у відстоюванні інтересів США.

За словами Медведєва, Вашингтон традиційно розглядає Латинську Америку як зону свого впливу, а ключовою мотивацією американської політики назвав прагнення отримати доступ до чужих ресурсів — насамперед нафти та корисних копалин. Він стверджує, що такий підхід не є новим і нібито завжди був основою зовнішньої політики США. У цьому контексті Медведєв згадав і Україну, заявивши, що американська сторона, за його версією, зацікавлена у так званих "рідкісноземельних матеріалах" і нібито саме це одразу привернуло увагу Трампа. Також він послався на заяви венесуельського керівництва, яке звинувачує США у прагненні заволодіти нафтовими ресурсами країни, зазначивши, що Трамп цього "навіть не приховує". Медведєв охарактеризував таку політику як "право сильнішого", додавши, що в такому разі США, на його думку, втрачають можливість морально звинувачувати Росію. Водночас він визнав, що можливі силові дії проти венесуельського лідера та його родини лише посилять антисамериканські настрої в країнах Латинської Америки.

