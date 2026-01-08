У берегов США заметили "рыбу Судного дня": считается, что она предвещает катастрофу (ФОТО)

У побережья Калифорнии дайвер Тед Джуда стал свидетелем редчайшего явления. Он встретил в заливе Монтерей живую молодую особь селедочного короля, известного также как "рыба Судного дня". Эта лентовидная серебристая рыба обычно обитает на глубинах до 900 метров, поэтому ее появление у поверхности океана считается чрезвычайно редким событием.

"Рыбу Судного дня" обнаружили в США. Фото из открытых источников

30 декабря Тед Джуда решил заняться дайвингом, ведь вода была необычно прозрачна. По его словам, он только опустил лицо в воду и почти сразу увидел что-то похожее на блестящее лезвие.

"Я решил просто погрузить лицо в воду и все рассмотреть", — сказал Джуда, который после этого вынырнул на поверхность и обратился к жене: "Здесь внизу есть что-то действительно удивительное".

Рыба двигалась вертикально, мерцала в свете и казалась совершенно спокойной. Когда Джуда подплыл к месту, где была рыба, она поднялась на поверхность и осталась там, мерцая на свете.

"Я подумал: "Я больше не хочу тебя беспокоить. Ты удивительное существо". И я его отпустил", – сказал Джуда.

Дайвер снял на камеру рыбу, которую позже специалисты аквариума залива Монтерей идентифицировали, как молодого селедочного короля. Это одно из самых загадочных существ Мирового океана, которое очень мало людей видели вживую.

Во многих культурах Азии, в частности в Японии, Индонезии и на Филиппинах, селедочного короля издавна считают предвестником стихийных бедствий. Легенды связывают его появление с будущими землетрясениями и цунами. Эти верования усилились после событий 2011 года, когда несколько "рыб Судного дня" выбросились на побережье Японии накануне разрушительного цунами.

Однако ученые подчеркивают, что никаких убедительных доказательств связи между появлением селедочного короля и сейсмической активностью не существует. Скорее всего, рыбы поднимаются поближе к поверхности из-за болезней, изменения температуры воды или океанических течений.

