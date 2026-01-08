Біля берегів США помітили "рибу Судного дня": вважається, що вона віщує катастрофу (ФОТО)

Біля узбережжя Каліфорнії дайвер Тед Джуда став свідком надзвичайно рідкісного явища. Він зустрів у затоці Монтерей живу молоду особину оселедцевого короля, відомого також як "риба Судного дня". Ця стрічкоподібна срібляста риба зазвичай мешкає на глибинах до 900 метрів, тому її поява біля поверхні океану вважається надзвичайно рідкісною подією.

"Рибу Судного дня" знайшли в США. Фото з відкритих джерел

30 грудня Тед Джуда вирішив зайнятися дайвінгом, адже вода була незвично прозорою. За його словами, він лише опустив обличчя у воду і майже одразу побачив щось схоже на блискуче лезо.

"Я вирішив просто занурити обличчя у воду та все роздивитися", — сказав Джуда, який після цього виринув на поверхню та звернувся до дружини: "Тут, внизу, є щось справді дивовижне".

Риба рухалася вертикально, мерехтіла у світлі та здавалася абсолютно спокійною. Коли Джуда підплив до місця, де була риба, вона піднялася на поверхню та залишилася там, мерехтячи в на світлі.

"Я подумав: "Я більше не хочу тебе турбувати. Ти дивовижна істота". І я її відпустив", – сказав Джуда.

Дайвер зняв на камеру рибу, яку пізніше фахівці акваріума затоки Монтерей ідентифікували, як молодого оселедцевого короля. Це одна з найзагадковіших істот Світового океану, яку дуже мало людей бачили наживо.

У багатьох культурах Азії, зокрема в Японії, Індонезії та на Філіппінах, оселедцевого короля здавна вважають провісником стихійних лих. Легенди пов’язують його появу з майбутніми землетрусами та цунамі. Ці вірування посилилися після подій 2011 року, коли кілька "риб Судного дня" викинулися на узбережжя Японії напередодні руйнівного цунамі.

Однак науковці наголошують, що жодних переконливих доказів зв’язку між появою оселедцевого короля і сейсмічною активністю не існує. Найімовірніше, риби підіймаються ближче до поверхні через хвороби, зміни температури води або океанічні течії.

