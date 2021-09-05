Перестрелка в Вашингтоне: полиция сообщает о нескольких погибших

На одной из улиц Вашингтона вечером 4 сентября случилася перестрелка. Об этом сообщает WJLA-TV.



Полиция на месте перестрелки в Вашингтоне, фото WJLA-TV

Как сообщает местная полиция, по улице шла группа из шести человек, в которую стреляли из автомобиля. В результате три человека погибли на месте от ранений, трех с огнестрельными ранами госпитализировали в одну из больниц.

Происшествие случилось в северо-западном районе Вашингтона. Очевидцы, услышали выстрелы, вызвали полицию и "скорую". Как позже выяснили полицейские, по меньшей мере два человека стреляли из черного седана марки Honda Accord в толпу на улице.

Также при осмотре места происшествия обнаружили пистолет, кому он принадлежит — выяснять экспертиза. Вероятно, люди из группы на улице тоже сделали выстрелы в ответ. Сейчас полиция разыскивает черный седан, так по ее версии в нем ехали подозреваемые в вооруженном нападении на прохожих.



По словам начальника столичного отдела полиции Роберта Конти, трое погибших — это молодые люди. У госпитализированных пострадавших их раны не угрожают жизни.

Правоохранители ищут свидетелей происшествия и просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить где сейчас находится машина нападавших, совершивших стрельбу.



Обстоятельства и мотив стрельбы устанавливаются.



Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди. Талибы, праздновали "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер, вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия. Панджшер была последней провинцией, которая сопротивлялась. Отмечается, что лидеры сопротивления талибов отрицают факт падения провинции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

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