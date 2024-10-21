Даже проиграв выборы, Трамп может стать президентом США: детали

Четыре года назад, после поражения на президентских выборах, Дональд Трамп не признал результатов и начал кампанию с попытками их отмены, что погрузило страну в политическую неразбериху и насилие, в частности привело к штурму Капитолия. В 2024 году попытки подрыва выборов могут повториться и Трамп, несмотря на поражение в голосовании, будет снова пытаться стать президентом США.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, десятки интервью с экспертами, чиновниками и представителями выборных органов указывают на тревожный факт: Трамп и его союзники уже готовят почву для возможной кампании по отмене результатов выборов, если он потерпит поражение.

Анализируя предыдущий опыт и текущую подготовку Politico, выделило несколько возможных шагов Трампа:

Распространение сомнений в результатах выборов. Трамп планирует снова распространять заявления о "массовом мошенничестве", даже несмотря на отсутствие доказательств, а также запустить масштабные судебные процессы по обжалованию голосов в ключевых штатах. Это позволит создать неопределенность и взорвать доверие к избирательному процессу.

Давление на чиновников и республиканских законодателей. Уже подмечено, что должностные лица, противодействующие Трампу в 2020 году, теперь заменены на более лояльных к лидеру республиканцев. Трамп может использовать дружественных чиновников в штатах для блокирования подтверждения результатов, что будет способствовать давлению на законодателей от Республиканской партии.

Назначение "альтернативных" выборщиков. В случае проигрыша Трамп может потребовать от законодательных органов штатов, где доминируют республиканцы, назначить альтернативных избирателей, которые будут голосовать за него в Коллегии выборщиков.

Давление на Конгресс для признания "альтернативных" выборщиков. Трамп попытается убедить республиканских законодателей в Конгрессе поддержать этих альтернативных выборщиков или хотя бы не признавать выборщиков от Демократической партии, что может повлечь за собой кризис подтверждения результатов.

Перемещение результатов выборов в Палату представителей. Если голоса избирателей в Коллегии не обеспечат Камале Харрис необходимых 270 голосов, Трамп попытается воспользоваться ситуацией, чтобы Палата представителей, где большинство могут составлять республиканцы, определила результаты выборов и избрала его президентом.

Со времени последних выборов был обновлен Закон о подсчете голосов, цель которого предотвратить возможные манипуляции со стороны отдельных чиновников или Конгресса. Однако это не полностью устраняет угрозу подрыва выборов. К тому же, на этот раз Трамп и его союзники могут быть еще более решительными, поскольку потенциальная победа для Трампа означает не только возвращение к власти, но и избегание многочисленных уголовных преследований, которые могут ожидать его в случае проигрыша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о разговоре с Трампом о вступлении Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп отправил тайный груз российскому диктатору Владимиру Путину.