Дебаты показали, какую стратегию выберет Трамп, чтобы остановить войну России в Украине

Хорошая новость о дебатах Байден-Трамп – это то, что внешняя политика стала едва ли не главной темой во время дебатов, считает политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

По его словам, в последние десятилетия претенденты на должность американского президента сосредоточивались, прежде всего, на внутренних вопросах. В этот раз, говорит эксперт, мировые проблемы стали ключевыми. Даже для Трампа, до сих пор обещавшего оградить США от мира политической и даже физической стеной.

"Это сигнал к тому, что США при любом президенте будут занимать активную роль в мировой политике. Критика Трампом хаотического вывода войск из Афганистана, которое произошло во времена Байдена, тоже на это намекает", — говорит Таран.

По его словам, Трамп после упорных уточнений журналистов подчеркнул, что "условия" выдвинутые диктатором Владимиром Путиным для "прекращения войны" в Украине неприемлемы. Но, добавляет политолог, надо понимать также, что Трамп еще раз повторил, что будет во что бы то ни стало пытаться завершить войну "очень быстро".

"И хотя ни одной конкретики как именно это будет происходить, Трамп не предоставил, похоже, что ставка на "стратегическую паузу" в российско-украинской войне станет первым внешнеполитическим шагом США в случае возвращения Трампа в Белый дом", — подчеркнул политолог.

При этом он считает, что ставки Трампа выше, чем это кажется. Ведь в случае провала этого Плана Трампу уже не на кого будет пенять, и тогда нужно будет предлагать более радикальный План Б.

"И пока неизвестно готов ли он на него. Хотя ждать ясности осталось действительно недолго. Осенью будет окончательно понятно и имя следующего президента США и планы этого президента на противостояние с Россией", — подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден не победит на выборах, если успешно не разрешит ситуацию в Украине.



