logo

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Делегация Украины отправляется в США на важные переговоры: Зеленский раскрыл, что может решиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Делегация Украины отправляется в США на важные переговоры: Зеленский раскрыл, что может решиться

Команда во главе с премьер-министром Свириденко поднимет в США ключевые темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги

9 октября 2025, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.

Делегация Украины отправляется в США на важные переговоры: Зеленский раскрыл, что может решиться

Переговоры США и Украины. Фото: из открытых источников

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский.

Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов.

Также украинский лидер отметил, что продолжается подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.

"Мы будем готовить на октябрь-ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", — сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же общения Владимир Зеленский рассказал, что в районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию.

Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об это на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости