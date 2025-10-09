Делегация Украины отправляется в США на важные переговоры: Зеленский раскрыл, что может решиться

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.

Переговоры США и Украины. Фото: из открытых источников

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский.

Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов.

Также украинский лидер отметил, что продолжается подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.

"Мы будем готовить на октябрь-ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", — сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же общения Владимир Зеленский рассказал, что в районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию.

Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой.

