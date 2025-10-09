Делегация Украины отправляется в США на важные переговоры: Зеленский раскрыл, что может решиться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.
Переговоры США и Украины. Фото: из открытых источников
Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов.
Также украинский лидер отметил, что продолжается подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.
Отметим, в ходе этого же общения Владимир Зеленский рассказал, что в районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию.
Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об это на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.