Делегація України вирушає до США на важливі переговори: Зеленський розкрив, що може вирішитися

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.

Переговори США та України. Фото: з відкритих джерел

"Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з Премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек", — відзначив Зеленський.

Також у США обговорюватиметься питання заморожених активів.

Також український лідер зазначив, що триває підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих.

"Ми готуватимемо на жовтень-листопад відповідні наші дії, зустрічі та результати", — повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, під час цього ж спілкування Володимир Зеленський розповів, що в районі Покровська та Добропілля триває контрнаступна операція ЗСУ, яка й поховала плани Кремля на російську наступну літню кампанію.

Український лідер розкрив оперативні плани російських загарбників, які передбачають термінове захоплення Покровська за будь-яку ціну.

