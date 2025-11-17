Дело Эпштейна ударило по имиджу президента США: на какие шаги вынужден идти Трамп

Пока в Украине набирает обороты "Миндичгейт", в США развивается другой скандал – по делу миллиардера-педофила Джефри Эпштейна. Трамп может полностью прибегнуть к проверенному способу отвлечения внимания от внутриполитических скандалов путем активизации внешнеполитических акций. В этом ракурсе можно рассматривать скопление американских ВМС в Карибском море. Такое мнение УНН высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что кризис с Венесуэлой создан искусственно, поэтому это удобное средство изменения "новостного цикла". Ранее для этого использовались и заявления о войне России против Украины. Но сейчас Трампу нечего сказать, поэтому выбирается новая тема. Но во внутриполитической сфере скандал не утихает. Трамп пробовал несколько вариантов реакции. Первый – просто пытаться блокировать публикацию материалов. Второй – сказать, что это мелочи, все выдумано. Третий – пытаться направить гнев людей на демократов.

"Собственно, раньше Трамп так и делал – создал волну возмущения в рамках собственного движения по поводу того, что не обнародуются файлы из дела Эпштейна. Теперь он в какой-то мере нарвался на ту же волну сам. Поэтому именно часть представителей его движения сейчас совершают свое восстание против своего лидера по этому поводу. И не только из этого, конечно. В частности, значительное количество людей поддержали Трампа в свое время все потому, что он обещал, что Америка отстранится от всяческих военных операций. Потому ситуация вокруг Венесуэлы, скажем, не всем трампистам заходит", – отметил Владимир Дубовик.

Подытоживая, он отметил, что у внешних акций тоже есть внутренняя политическая цена. Таким образом, круг здесь для Дональда Трампа замыкается. Сделать верный выбор ему непросто.

