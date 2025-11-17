Справа Епштейна вдарила по іміджу президента США: на які кроки змушений йти Трамп

Рубрики
Кравцев Сергей
Поки в Україні набирає обертів "Міндічгейт", у США розвивається інший скандал – щодо справи мільярдера-педофіла Джефрі Епштейна. Трамп може цілком вдастися до перевіреного способу відволікання уваги від внутрішньополітичних скандалів шляхом активізації зовнішньополітичних акцій. В цьому ракурсі, зокрема, можна розглядати скупчення американських ВМС в Карибському морі. Таку думку висловив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт говорить, що криза з Венесуелою є створеною штучно, тож це зручний засіб зміни "новинного циклу". Раніше для цього використовувались і заяви щодо війни Росії проти України. Але зараз Трампу немає що сказати, тож обирається нова тема. Але у внутрішньополітичній сфері скандал не вщухає. Трамп пробував кілька варіантів реакції. Перший – просто намагатись блокувати оприлюднення матеріалів. Другий – сказати, що це дрібниці, все видумано. Третій – намагатись спрямувати гнів людей на демократів.
Підсумовуючи він наголосив, що у зовнішніх акцій теж є внутрішня політична ціна. Таким чином, коло тут для Дональда Трампа замикається. Зробити вірний вибір йому непросто.
