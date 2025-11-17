Справа Епштейна вдарила по іміджу президента США: на які кроки змушений йти Трамп

Поки в Україні набирає обертів "Міндічгейт", у США розвивається інший скандал – щодо справи мільярдера-педофіла Джефрі Епштейна. Трамп може цілком вдастися до перевіреного способу відволікання уваги від внутрішньополітичних скандалів шляхом активізації зовнішньополітичних акцій. В цьому ракурсі, зокрема, можна розглядати скупчення американських ВМС в Карибському морі. Таку думку висловив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що криза з Венесуелою є створеною штучно, тож це зручний засіб зміни "новинного циклу". Раніше для цього використовувались і заяви щодо війни Росії проти України. Але зараз Трампу немає що сказати, тож обирається нова тема. Але у внутрішньополітичній сфері скандал не вщухає. Трамп пробував кілька варіантів реакції. Перший – просто намагатись блокувати оприлюднення матеріалів. Другий – сказати, що це дрібниці, все видумано. Третій – намагатись спрямувати гнів людей на демократів.

"Власне, раніше Трамп так і робив – створив хвилю обурення в рамках власного руху щодо того, що не оприлюднюються файли зі справи Епштейна. Тож зараз він певною мірою нарвався на ту ж хвилю сам. Тому саме частина представників його руху зараз вчиняють таке собі "повстання" проти свого лідера з цього приводу. І не лише з цього, звісно. Зокрема, значна кількість людей підтримали Трампа свого часу все тому, що він обіцяв, що Америка відсторониться від всіляких військових операцій. Тому ситуація навколо Венесуели, скажімо, не всім трампістам заходить", – зазначив Володимир Дубовик.

Підсумовуючи він наголосив, що у зовнішніх акцій теж є внутрішня політична ціна. Таким чином, коло тут для Дональда Трампа замикається. Зробити вірний вибір йому непросто.

