Дело Флойда в США: появилось новое видео, ставящее под сомнение версию с удушением

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Таисия Ерохина
В США продолжается рассмотрение дела о гибели Джорджа Флойда, которая
повлекла массовые протесты в стране. Защита полицейского Дерека Шовина показала
видео, в котором предполагается, что офицер встал коленом на спину афроамериканца,
а не на его шею. Об этом сообщает Forbes.
Акция протести после смерти Флойда. Фото из открытых источников
Адвокат Эрик Нельсон представил в суде кадры, снятые нагрудной камерой одного из полицейских, и ролик случайной прохожей. По словам правозащитника, другой ракурс заставляет поставить под сомнение одну из ключевых деталей смерти Джорджа Флойда. Нельсон заявил, что обвиняемый офицер прижал коленом лопатку мужчины, а не шею.
Отметим, что результатов судмедэкспертизы показал, что причиной смерти
Флойда стала гипоксия.
Напомним, город Миннеаполис согласился выплатить 27 миллионов долларов,
чтобы урегулировать
иск семьи Джорджа Флойда, который в мае 2020 года погиб во время задержания
полицией. Семья Флойда назвала решение справедливым и
считает, что это показало миру, что преступления против афроамериканцев не
останутся безнаказанными.
В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех
других полицейских, участвующих в федеральном суде, заявив, что полиция
применила чрезмерную силу против Флойда в нарушение его конституционных прав.
Шовин помогал арестовать Флойда вечером 25 мая 2020 года по подозрению в
том, что он использовал поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет в
продуктовом магазине.
Департамент полиции Миннеаполиса уволил всех четырех полицейских на
следующий день после смертельного ареста.
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