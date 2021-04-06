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Главная Новости Мир США Дело Флойда в США: появилось новое видео, ставящее под сомнение версию с удушением
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Дело Флойда в США: появилось новое видео, ставящее под сомнение версию с удушением

Адвокат заявил, что полицейский Дерек Шовин не душил Джорджа Флойда в США и показал новое видео с места задержания

сегодня, 14:59
Автор:

Таисия Ерохина

В США продолжается рассмотрение дела о гибели Джорджа Флойда, которая повлекла массовые протесты в стране. Защита полицейского Дерека Шовина показала видео, в котором предполагается, что офицер встал коленом на спину афроамериканца, а не на его шею. Об этом сообщает Forbes.

Дело Флойда в США: появилось новое видео, ставящее под сомнение версию с удушением

Акция протести после смерти Флойда. Фото из открытых источников

Адвокат Эрик Нельсон представил в суде кадры, снятые нагрудной камерой одного из полицейских, и ролик случайной прохожей. По словам правозащитника, другой ракурс заставляет поставить под сомнение одну из ключевых деталей смерти Джорджа Флойда. Нельсон заявил, что обвиняемый офицер прижал коленом лопатку мужчины, а не шею.

Отметим, что результатов судмедэкспертизы показал, что причиной смерти Флойда стала гипоксия.

Напомним, город Миннеаполис согласился выплатить 27 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск семьи Джорджа Флойда, который в мае 2020 года погиб во время задержания полицией. Семья Флойда назвала решение справедливым и считает, что это показало миру, что преступления против афроамериканцев не останутся безнаказанными.

В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех других полицейских, участвующих в федеральном суде, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда в нарушение его конституционных прав.

Шовин помогал арестовать Флойда вечером 25 мая 2020 года по подозрению в том, что он использовал поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет в продуктовом магазине.

Департамент полиции Миннеаполиса уволил всех четырех полицейских на следующий день после смертельного ареста.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/04/05/derek-chauvin-defense-shows-video-clip-to-suggest-officer-knelt-on-george-floyds-shoulder-not-his-neck/?sh=17d96ad76414
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