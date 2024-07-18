Демократы молятся, чтобы Байден поступил правильно: способен ли он на рациональное решение

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Ткачик Олеся
Несколько высокопоставленных демократов частно сообщили, что растущее давление со стороны лидеров партии и близких друзей может убедить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки уже в эти выходные, пишет Axios.
Джо Байден
Как отмечается, 81-летний президент, находящийся на самоизоляции через Covid-19, продолжает активно работать. Однако в приватных разговорах он признал влияние растущего давления, низких рейтингов и несправедливых проверок, осложняющих продолжение его кампании, рассказали демократы изданию.
Они утверждают, что высшие лидеры партии, друзья и ключевые доноры считают, что Байден не сможет победить, изменить общественное восприятие его возраста и остроты разума или обеспечить большинство в Конгрессе.
В статье говорится, что президенту США говорят, что если он останется в должности, Дональд Трамп может выиграть с большим отрывом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов.
Демократы считают, что опрос после Национального съезда Республиканской партии может показать возможный разгром, который приведет к поражению Демократической партии и в Конгрессе.
При этом лидер большинства в Сенате Чак Шумер также сообщил Байдену в день покушения на Трампа, что лучшим решением для него было отказаться от участия в выборах, утверждает издание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сам Байден сообщил, при каких условиях он выйдет из президентской гонки.
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Ігор
сегодня, 18:39
Такий самий Упир як наш корумпований володар. Шкода, що в усьому світі демократія перетворюється на нетаньяхократію. Коли за прикладом божого народу чіпляються за свої посади хоч люди чекають нових змін поглядів тощо. Шахраї тільки обіцяють нові обличчя а насправді чіпляються за старе гальмуючи розвиток.