Демократы молятся, чтобы Байден поступил правильно: способен ли он на рациональное решение

Несколько высокопоставленных демократов частно сообщили, что растущее давление со стороны лидеров партии и близких друзей может убедить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки уже в эти выходные, пишет Axios.

Джо Байден

Как отмечается, 81-летний президент, находящийся на самоизоляции через Covid-19, продолжает активно работать. Однако в приватных разговорах он признал влияние растущего давления, низких рейтингов и несправедливых проверок, осложняющих продолжение его кампании, рассказали демократы изданию.

Они утверждают, что высшие лидеры партии, друзья и ключевые доноры считают, что Байден не сможет победить, изменить общественное восприятие его возраста и остроты разума или обеспечить большинство в Конгрессе.

В статье говорится, что президенту США говорят, что если он останется в должности, Дональд Трамп может выиграть с большим отрывом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов.

"Давление на Байдена с требованием снять свою кандидатуру растет до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней… Кампания панического давления давит на Байдена. Она была неустанной и скоординированной", – говорится в статье.

Демократы считают, что опрос после Национального съезда Республиканской партии может показать возможный разгром, который приведет к поражению Демократической партии и в Конгрессе.

"Его выбор – стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он двигается в этом направлении", – заявил один из близких друзей президента.

При этом лидер большинства в Сенате Чак Шумер также сообщил Байдену в день покушения на Трампа, что лучшим решением для него было отказаться от участия в выборах, утверждает издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сам Байден сообщил, при каких условиях он выйдет из президентской гонки.



