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Демократы отказываются голосовать за импичмент Трампа: что произошло

Конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар так и не вынес на голосование резонансную резолюцию

сегодня, 08:24
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Кравцев Сергей

Представитель Демократической партии Шри Танедар отсрочил голосование за импичмент Дональда Трампа в Конгрессе из-за давления со стороны коллег. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Демократы отказываются голосовать за импичмент Трампа: что произошло

США. Фото: из открытых источников

Конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар в среду решил не доводить до голосования в Палате представителей вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, несмотря на ранее озвученные планы.

Танедар не вынес свою резолюцию на голосование во время вечернего заседания, как прогнозировалось ранее, и определенное время для ее рассмотрения уже истекло.

"После разговоров со многими коллегами я решил не настаивать на голосовании по импичменту сегодня. Вместо этого я дополню свои статьи об импичменте и продолжу искать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы вместе со мной защитить Конституцию", — отметил конгрессмен в текстовом сообщении.

Демократы в частных разговорах не скрывали своего раздражения из-за того, что Танедар продвигал идею импичмента в момент, когда их внимание было сосредоточено на попытках республиканцев сократить финансирование Medicaid и других федеральных программ, а также на подготовке к голосованию по масштабному законопроекту о налоговых льготах.

Интересно, что многие демократы считают, что Трамп совершил преступления, заслуживающие импичмента, — многие из них уже дважды голосовали за импичмент во время первой каденции. Однако предложение Танедара на этой неделе многие рассмотрели, как попытку отвлечь внимание в критический момент в Конгрессе.

Ранее в этот день Танедар также вел частные переговоры в зале заседаний Палаты с несколькими конгрессменами-демократами, в частности Александрией Окасио-Кортес от Нью-Йорка, Грегом Казаром из Техаса, Брэдом Шнайдером из Иллинойса и Джейми Раскиным из Мэриленда. По словам знакомого с ситуацией источника, Шнайдер акцентировал на необходимости сосредоточиться на этой неделе именно на республиканском налоговом мегапроекте.

Однако несмотря на это, еще в среду утром Танедар настаивал, что все равно будет добиваться голосования об импичменте.

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Источник: https://www.politico.com/live-updates/2025/05/14/congress/thanedar-pulls-impeachment-vote-00350361
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