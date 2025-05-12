Демократы раскрыли шокирующую сумму, которую потратили, чтобы доказать, что Байден не слишком стар

Высокопоставленное должностное лицо Демократического национального комитета (DNC) Дэвид Гог заявил, что партия потратила $2 миллиарда на попытки убедить американцев в том, что Джо Байден в хорошем состоянии, а экономика функционирует стабильно. Эти усилия, по его мнению, привели к поражению на президентских выборах 2024 года.

Джо Байден

Во время выступления на шоу Real Time with Bill Maher Гог, вице-председатель DNC, отметил, что демократы тратили огромные средства на опровержение распространенного мнения о том, что Байден слишком стар, а цены слишком высоки. По его словам, партия пыталась отрицать очевидное, показывая графики фондового рынка как доказательство экономического роста.

По мнению ведущего шоу Билла Мара, главной причиной неудачи демократов стала их чрезмерная приверженность идеологии пробуждения, но Гог частично не согласился. Он считает, что поражение вызвано тем, что избиратели чувствовали себя неуслышанными, тогда как Трамп якобы учитывал их проблемы.

Гог также обвинил партию в сокрытии признаков психического спада Байдена, подчеркнув, что если заставлять людей не доверять своим глазам и собственному опыту, это приведет к поражению.

Несмотря на это, Байден считает, что даже если бы он раньше отказался от участия в выборах, это не повлияло бы на результат. Он напомнил, что вовремя передал имевшую хорошую поддержку эстафету Камали Гаррис, однако не смогла победить Трампа на выборах в ноябре.

Гог стремится объединить новых лидеров Демократической партии и обещает привлечь миллионы долларов через независимый политический комитет для поддержки кандидатов, которые будут противостоять давним конгрессменам в надежно демократических округах. По его мнению, партия нуждается в изменениях, чтобы предложить реальную альтернативу республиканцам и привлечь молодых избирателей.

Впрочем, его инициатива вызвала внутренний конфликт у партии. Глава DNC Кен Мартин подверг критике идею Гога, настаивая на том, что должностные лица DNC должны оставаться нейтральными во время праймериз, чтобы сохранить доверие избирателей.

Мартин подчеркнул, что партийные офицеры не могут быть одновременно игроками и судьями в политическом процессе. Он готовит изменения к уставу DNC, которые обязут офицеров соблюдать нейтралитет во всех праймеризах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что врач Байдена уверял, что, несмотря на болезни, он может быть президентом.



