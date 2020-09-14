Десятки жертв и пропавших без вести: лесные пожары в США превратились в смертельную стихию

Язык
BTC/USD
10313.90
ETH/USD
365.36
LTC/USD
48.03
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Согласно предварительным данным спецслужб США, в результате лесных пожаров в западных штатах страны, более 30-ти человек погибли. Об этом сообщает информационная служба CNN.
Также пожары привели к тому, что десятки человек числятся как пропавшие без вести. Среди погибших людей есть и дети.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и Вашингтоне, где насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб.
По словам пожарных, в нескольких штатах сгорели тысячи домов и около двух миллионов гектаров земли. Это территория эквивалентна приблизительной площади штатов Коннектикут и Род-Айленд вместе взятыми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости