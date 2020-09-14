Десятки жертв и пропавших без вести: лесные пожары в США превратились в смертельную стихию

Согласно предварительным данным спецслужб США, в результате лесных пожаров в западных штатах страны, более 30-ти человек погибли. Об этом сообщает информационная служба CNN.

Также пожары привели к тому, что десятки человек числятся как пропавшие без вести. Среди погибших людей есть и дети.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и Вашингтоне, где насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб.

По словам пожарных, в нескольких штатах сгорели тысячи домов и около двух миллионов гектаров земли. Это территория эквивалентна приблизительной площади штатов Коннектикут и ​​Род-Айленд вместе взятыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!