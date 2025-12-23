logo

BTC/USD

87593

ETH/USD

2944.49

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Девушка погибла во время исследования "Лаборатории Хокинса" из сериала "Очень странные дела"
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка погибла во время исследования "Лаборатории Хокинса" из сериала "Очень странные дела"

В США 19-летняя девушка погибла, проникнув в заброшенное здание "Лаборатории Хокинса", где снимали сериал "Очень странные дела".

23 декабря 2025, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В США произошел трагический инцидент связанный с культовым сериалом Netflix "Очень странные дела". 19-летняя американка Лия Палмиротто погибла во время проникновения в заброшенное здание, которое служило съемочной площадкой вымышленной "Лаборатории Хокинса".

Девушка погибла во время исследования "Лаборатории Хокинса" из сериала "Очень странные дела"

Фанатка сериала "Очень странные дела" погибла в США

По данным полиции, трагедия произошла ночью с пятницы на субботу, 19 декабря, незадолго до часа ночи. Лия Палмиротто вместе с друзьями проникла на территорию "Брайарклифф-билдинга" — заброшенной части Университета Эмори в штате Джорджия. Когда-то в этом здании действовало психиатрическое убежище, а впоследствии оно стало ключевой локацией для съемок первых сезонов сериала "Очень странные дела".

Правоохранители подтвердили, что девушка свалилась с крыши здания и погибла на месте. Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются, однако факт падения уже официально зафиксирован следствием.

Девушка погибла во время исследования ”Лаборатории Хокинса” из сериала ”Очень странные дела” - фото 2

"Лаборатория Хокинса" из сериала "Очень странные дела"

Хотя здание было ограждено и закрыто для посетителей Лия и ее друзья перелезли через сетчатый забор, чтобы попасть внутрь. Популярность сериала сделала "Лабораторию Хокинса" магнитом для фанатов, блоггеров и искателей острых ощущений.

Отец погибшей Тодд Палмиротто-младший в комментарии Fox5Atlanta рассказал, что узнал о смерти дочери от полицейских, пришедших в его дом.

"Я был просто шокирован. Ходить в такие места опасно, особенно с людьми, которых ты действительно не знаешь. У нас всегда было какое-то предчувствие, что может произойти что-то плохое", — сказал отец девушки, призывая других воздержаться от подобных рискованных приключений.

Кроме "Очень странные дела", на территории "Брайарклифф-Билдинг" также снимали такие известные проекты, как "Дневники вампира", "Озарк" и "Вандавижн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезды сериала "Очень странные дела" неожиданно обратились к украинцам в специальном видео.

Также "Комментарии" писали, что Милли Бобби Браун сменила имя. Как теперь называют звезду сериала "Очень странные дела".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости