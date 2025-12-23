Девушка погибла во время исследования "Лаборатории Хокинса" из сериала "Очень странные дела"

В США произошел трагический инцидент связанный с культовым сериалом Netflix "Очень странные дела". 19-летняя американка Лия Палмиротто погибла во время проникновения в заброшенное здание, которое служило съемочной площадкой вымышленной "Лаборатории Хокинса".

Фанатка сериала "Очень странные дела" погибла в США

По данным полиции, трагедия произошла ночью с пятницы на субботу, 19 декабря, незадолго до часа ночи. Лия Палмиротто вместе с друзьями проникла на территорию "Брайарклифф-билдинга" — заброшенной части Университета Эмори в штате Джорджия. Когда-то в этом здании действовало психиатрическое убежище, а впоследствии оно стало ключевой локацией для съемок первых сезонов сериала "Очень странные дела".

Правоохранители подтвердили, что девушка свалилась с крыши здания и погибла на месте. Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются, однако факт падения уже официально зафиксирован следствием.

"Лаборатория Хокинса" из сериала "Очень странные дела"

Хотя здание было ограждено и закрыто для посетителей Лия и ее друзья перелезли через сетчатый забор, чтобы попасть внутрь. Популярность сериала сделала "Лабораторию Хокинса" магнитом для фанатов, блоггеров и искателей острых ощущений.

Отец погибшей Тодд Палмиротто-младший в комментарии Fox5Atlanta рассказал, что узнал о смерти дочери от полицейских, пришедших в его дом.

"Я был просто шокирован. Ходить в такие места опасно, особенно с людьми, которых ты действительно не знаешь. У нас всегда было какое-то предчувствие, что может произойти что-то плохое", — сказал отец девушки, призывая других воздержаться от подобных рискованных приключений.

Кроме "Очень странные дела", на территории "Брайарклифф-Билдинг" также снимали такие известные проекты, как "Дневники вампира", "Озарк" и "Вандавижн".

