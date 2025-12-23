Дівчина загинула під час дослідження "Лабораторії Гокінса" з серіалу "Дивні дива"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У США стався трагічний інцидент пов’язаний з культовим серіалом Netflix "Дивні дива". 19-річна американка Лія Палміротто загинула під час проникнення до покинутої будівлі, яка слугувала знімальним майданчиком вигаданої "Лабораторії Гокінса".
Фанатка серіалу "Дивні дива" загинула у США
За даними поліції, трагедія сталася вночі з п’ятниці на суботу, 19 грудня, незадовго до першої години ночі. Лія Палміротто разом із друзями проникла на територію "Брайаркліфф-Білдінг" — закинутої частини Університету Еморі в штаті Джорджія. Колись у цій будівлі діяв психіатричний притулок, а згодом вона стала ключовою локацією для зйомок перших сезонів серіалу "Дивні дива".
Правоохоронці підтвердили, що дівчина впала з даху будівлі та загинула на місці. Остаточні обставини трагедії ще встановлюються, однак факт падіння вже офіційно зафіксований слідством.
"Лабораторія Гокінса" з серіалу "Дивні дива"
Хоча будівля була огороджена й закрита для відвідувачів Лія та її друзі перелізли через сітчастий паркан, щоб потрапити всередину. Популярність серіалу зробила "Лабораторію Гокінса" магнітом для фанатів, блогерів і шукачів гострих відчуттів.
Батько загиблої, Тодд Палміротто-молодший, у коментарі Fox5Atlanta розповів, що дізнався про смерть доньки від поліцейських, які прийшли до його дому.
Крім "Дивних див", на території "Брайаркліфф-Білдінг" також знімали такі відомі проєкти, як "Щоденники вампіра", "Озарк" і "Вандавіжн".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зірки серіалу "Дивні дива" неочікувано звернулися до українців у спеціальному відео.
Також "Коментарі" писали, що Міллі Боббі Браун змінила ім’я. Як тепер називають зірку серіалу "Дивні дива".