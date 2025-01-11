Действительно ли Конгресс готовится остановить помощь Украине: заявление Байдена

В Конгрессе есть "значительное количество демократов и республиканцев", которые не согласятся с попытками остановить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность во время речи о состоянии экономики и рынка труда в США высказал президент США Джо Байден, пишет "Укринформ".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я знаю, на (Капитолийском — ред.) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Дональдом Трампом — ред.), если тот решит прекратить финансирование Украины", – заявил глава Белого дома.

Джо Байден также отметил, что Путин сейчас находится "в тяжелой форме" в результате изнурительной войны и экономического давления со стороны Запада.

В этой связи Байден указал на важность не дать российскому диктатору возможности для передышки и продолжения агрессии.

"Он (Путин — ред.) имеет экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны", – заявил президент США.

Поэтому Джо Байден, по его собственным словам, делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами для поддержания независимости.

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