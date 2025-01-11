Действительно ли Конгресс готовится остановить помощь Украине: заявление Байдена

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Кравцев Сергей
В Конгрессе есть "значительное количество демократов и республиканцев", которые не согласятся с попытками остановить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность во время речи о состоянии экономики и рынка труда в США высказал президент США Джо Байден, пишет "Укринформ".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден также отметил, что Путин сейчас находится "в тяжелой форме" в результате изнурительной войны и экономического давления со стороны Запада.
В этой связи Байден указал на важность не дать российскому диктатору возможности для передышки и продолжения агрессии.
Поэтому Джо Байден, по его собственным словам, делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами для поддержания независимости.
Читайте также на портале "Комментарии" — вчера США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Уходящий с должности глава американского государства Джо Байден допустил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишт "Bloomberg".
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