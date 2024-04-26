Действительно ли на фронт уже пошли поставки вооружения США: в Пентагоне сделали заявление

Вашингтон готовился к тому, что Конгресс и Белый дом оперативно примут решение о передаче Киеву нового пакета вооружения. Именно поэтому сработали слаженно. США уже начали поставлять в Украину те боеприпасы, в которых Вооруженные Силы Украины нуждаются больше всего. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Пэт Райдер. Фото: из открытых источников

В ответ на вопрос журналиста о том, когда, по его мнению, Украина получит первую партию вооружений в рамках нового пакета американской помощи, он заявил, что "мы уже двигаемся".

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", – заявил Райдер.

Спикер Пентагона отметил, что пакет помощи США содержит разное оборудование, поставки некоторого могут занять больше времени.

"Но, когда дело доходит до таких важных возможностей, как боеприпасы, вы знаете, мы уже двигаемся, чтобы осуществлять эти поставки", – сказал Пэт Райдер.

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