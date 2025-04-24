Действительно ли начались переговоры по снятию санкций с России: Рубио дал прямой ответ

В издании "Politico" появился материал о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы "Северного потока-2". На самом деле эта информация не соответствует действительности и ее можно отнести к выдумке. Такое заявление у себя в Х сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

"Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной", — написал госсекретарь.

По его словам, это журналистская халатность.

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки", — добавил Марко Рубио.

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Ранее "Комментарии" писали – переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые так широко анонсировались и которые должны были состояться в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта. На этом фоне появилось новое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Что стало настоящей причиной срыва переговоров? Может ли это стать точкой невозврата, когда США все же выйдут из переговорного процесса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



