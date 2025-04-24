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Действительно ли начались переговоры по снятию санкций с России: Рубио дал прямой ответ

Рубио заверил, что не стоит относиться серьезно к сообщениям о переговорах по снятию санкций с России

сегодня, 09:21
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Кравцев Сергей

В издании "Politico" появился материал о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы "Северного потока-2". На самом деле эта информация не соответствует действительности и ее можно отнести к выдумке. Такое заявление у себя в Х сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Действительно ли начались переговоры по снятию санкций с России: Рубио дал прямой ответ

Марко Рубио. Фото из открытых источников

"Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной", — написал госсекретарь.

По его словам, это журналистская халатность.

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки", — добавил Марко Рубио.

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Источник: https://x.com/SecRubio/status/1915237747809206618
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