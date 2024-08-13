Действительно ли о вступлении Украины в НАТО придется забыть: каким заявлением насторожил Трамп

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул действующего президента Джо Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО и в очередной раз повторил, что, если бы он был президентом, война России против Украины имела бы "нулевые шансы начаться". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время разговора с Илоном Маском в сети Х.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Бывший президент США отметил, что Джо Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, что якобы стало толчком для Владимира Путина вторгнуться в Украину.
Дональд Трапм также сказал, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому и использует "очень молодых или очень старых".
Политик повторил тезис, который озвучивал и ранее о том, что, если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.
Отметим, в ходе этого же интервью Дональд Трамп рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным, и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.
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