Действительно ли о вступлении Украины в НАТО придется забыть: каким заявлением насторожил Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул действующего президента Джо Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО и в очередной раз повторил, что, если бы он был президентом, война России против Украины имела бы "нулевые шансы начаться". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время разговора с Илоном Маском в сети Х.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший президент США отметил, что Джо Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, что якобы стало толчком для Владимира Путина вторгнуться в Украину.

"Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом", – высказался бывший президент.

Дональд Трапм также сказал, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому и использует "очень молодых или очень старых".

Политик повторил тезис, который озвучивал и ранее о том, что, если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.

"Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим", – заявил Дональд Трамп.

Отметим, в ходе этого же интервью Дональд Трамп рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным, и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.

"Я знаю обеих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушения. Они разрушают всю ткань определенной части света. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров, и чтобы это было сделано", – добавил Дональд Трамп.