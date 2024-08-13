Трамп признался, что советовал Путину еще до вторжения в Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным, и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью Трампа на X (Twitter) американскому миллиардеру и владельцу соцсети Илону Маску.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший президент США повторил свои тезисы, что якобы если бы он был главой государства, то РФ не стала бы начинать широкомасштабную военную агрессию против Украины.

А в том, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена.

В этом контексте кандидат в президенты высказался о своих отношениях с российским диктатором, и заявил, что "очень хорошо ладил" с Путиным, и что глава Кремля будто бы его уважал.

"Мы бы говорили об Украине – это была зеница его ока. Но я ему сказал — не делай этого", — утверждает Трамп, говоря о полномасштабном вторжении.

Политик добавил, что заявил тогда Путину: "Ты не можешь этого сделать, Владимир. Он сказал "никак", а я сказал "как".

Также кандидат в президенты США рассказал Илону Маску, что кроме того, что "хорошо" знает Путина, он "разбирается" и в отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Высказываясь об обоих диктаторах, Дональд Трамп назвал их "умными и злыми".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.

"Я знаю обеих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушения. Они разрушают всю ткань определенной части света. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", – добавил Трамп.



