Трамп признался, что советовал Путину еще до вторжения в Украину

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным, и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью Трампа на X (Twitter) американскому миллиардеру и владельцу соцсети Илону Маску.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Бывший президент США повторил свои тезисы, что якобы если бы он был главой государства, то РФ не стала бы начинать широкомасштабную военную агрессию против Украины.
А в том, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена.
В этом контексте кандидат в президенты высказался о своих отношениях с российским диктатором, и заявил, что "очень хорошо ладил" с Путиным, и что глава Кремля будто бы его уважал.
Политик добавил, что заявил тогда Путину: "Ты не можешь этого сделать, Владимир. Он сказал "никак", а я сказал "как".
Также кандидат в президенты США рассказал Илону Маску, что кроме того, что "хорошо" знает Путина, он "разбирается" и в отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Высказываясь об обоих диктаторах, Дональд Трамп назвал их "умными и злыми".
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.
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