Действительно ли ракеты Tomahawk могли бы изменить баланс в пользу ВСУ: что говорят в США

Американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ракеты Tomahawk. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.

Это увеличивает шансы этих ракет проникнуть через систему противовоздушной обороны противника и позволит украинским военным нанести существенный ущерб ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России, которые имеют большую ценность и больше защищены.

В частности, такими объектами могут стать завод беспилотников "Шахед" в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие крылатыми ракетами Украину.

"Украина, вероятно, может значительно ослабить военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс, которые обеспечивают и поддерживают операции России на передовой и кампанию ударов большой дальности против Украины", — отмечают аналитики ISW.

