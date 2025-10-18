Чи дійсно ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ: що кажуть у США

Американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.

Це збільшує шанси цих ракет проникнути через систему протиповітряної оборони супротивника та дозволить українським військовим завдати істотних збитків ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії, які мають більшу цінність та більше захищені.

Зокрема, такими об'єктами можуть стати завод безпілотників "Шахед" у Єлабузі (Республіка Татарстан) та авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють крилатими ракетами Україну.

"Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують та підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України", — зазначають аналітики ISW.

