Чи дійсно ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ: що кажуть у США

Кравцев Сергей
Американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел
Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.
Це збільшує шанси цих ракет проникнути через систему протиповітряної оборони супротивника та дозволить українським військовим завдати істотних збитків ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії, які мають більшу цінність та більше захищені.
Зокрема, такими об'єктами можуть стати завод безпілотників "Шахед" у Єлабузі (Республіка Татарстан) та авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють крилатими ракетами Україну.
