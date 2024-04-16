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Действительно ли РФ может угрожать США. Почему Вашингтон говорит об Апокалипсисе

Лидеры США просто не хотят усложнять себе политическую пенсию, поэтому и не решаются принимать решительные решения, которые поставили бы Россию на место, считает политический эксперт Александр Кочетков

сегодня, 14:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Воздушные удары Ирана по Израилю и предстоящий ответный удар из Израиля — это показательная демонстрация намерений и возможностей, отметил политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, настоящей войны там никто не хочет, даже иранские аятоллы, неплохо живущие за счет торговли нефтью и оружием. Именно поэтому США и союзники не боятся участвовать в этом масштабном представлении, о сценарии которого стороны предупредили друг друга заранее.

Действительно ли РФ может угрожать США. Почему Вашингтон говорит об Апокалипсисе

США боятся РФ

"А у нас – война на уничтожение. С максимальным напряжением и жесткостью. Здесь имитаций нет, разрушения, ранения и смерть – настоящие. Цивилизованный мир проходил такое во Вторую мировую и вспоминать такое отчаянно не хочет",
– отметил в Фейсбуке эксперт.

При этом он отметил, что США вроде бы боятся ядерной угрозы со стороны путинской России, однако спокойно пережили распад Советского Союза и холодную войну. Однако, по его словам, современная РФ – это совсем не Советский Союз.

"Да, в Союзе времен застоя был тоталитаризм, но дряблый. По инерции, в отличие от произвола, который сейчас в России. Но у СССР была также идеология, направленная в светлое будущее: вот наконец-то построим коммунизм и заживем. В недоимперии все, чем можно гордиться – исключительно в прошлом, впереди – только войны против всех. Диктатура убийц, бесправие, страдание, безнадежность — конечно, не для всех, а для рядовых",
– подчеркнул эксперт.

Кочетков считает, что цивилизованный мир видит в России не идеологического противника, готового сосуществовать, как он воспринимает Китай, а страшную темную силу, где не действуют привычные закономерности и невозможно прогнозировать, в отличие от СССР. По его словам, эта сила в случае поражения и распада способна утащить в бездну все человечество, нажав красную кнопку. И какой-то процент старых советских ракет таки стартует и разразится. Это будет глобальная катастрофа.

"На самом деле риск апокалиптического сценария в Штатах явно преувеличивают. Там никак не могут понять, что, демонстрируя слабость и прислушиваясь к требованиям агрессора, они наоборот этот сценарий приближают. В сложившейся в мире ситуации надо действовать максимально решительно, все тщательно обдумав и предусмотрев. Или не думать вообще, как учат спецназовцев: при первой угрозе стреляй на поражение",
– считает Кочетков.

К сожалению, говорит он, сейчас в Штатах наблюдается желание уйти от решения сложной мировой проблемы, которой по факту стала Россия и отложить до завершения политической турбуленции в США или переложить проблему на Европу по географическому признаку.

"Все, что угодно, лишь бы не усложнять себе политическую пенсию",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США якобы боятся, что РФ может ударить по ним ядерным оружием, поэтому не помогают Украине в войне.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lg3GhUMBybE8bwM6o22KVWHuQ1oRJY6UYHKSYiWPww9UGyTvUQz63xJSc5x1QVXul&id=100007508473639
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