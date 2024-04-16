Действительно ли РФ может угрожать США. Почему Вашингтон говорит об Апокалипсисе

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Ткачик Олеся
Воздушные удары Ирана по Израилю и предстоящий ответный удар из Израиля — это показательная демонстрация намерений и возможностей, отметил политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, настоящей войны там никто не хочет, даже иранские аятоллы, неплохо живущие за счет торговли нефтью и оружием. Именно поэтому США и союзники не боятся участвовать в этом масштабном представлении, о сценарии которого стороны предупредили друг друга заранее.
США боятся РФ
При этом он отметил, что США вроде бы боятся ядерной угрозы со стороны путинской России, однако спокойно пережили распад Советского Союза и холодную войну. Однако, по его словам, современная РФ – это совсем не Советский Союз.
Кочетков считает, что цивилизованный мир видит в России не идеологического противника, готового сосуществовать, как он воспринимает Китай, а страшную темную силу, где не действуют привычные закономерности и невозможно прогнозировать, в отличие от СССР. По его словам, эта сила в случае поражения и распада способна утащить в бездну все человечество, нажав красную кнопку. И какой-то процент старых советских ракет таки стартует и разразится. Это будет глобальная катастрофа.
К сожалению, говорит он, сейчас в Штатах наблюдается желание уйти от решения сложной мировой проблемы, которой по факту стала Россия и отложить до завершения политической турбуленции в США или переложить проблему на Европу по географическому признаку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США якобы боятся, что РФ может ударить по ним ядерным оружием, поэтому не помогают Украине в войне.
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