Действительно ли США готовят новые санкции против энергетики России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники агентство отмечает, что таким образом Белый дом пытается усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Они затронут "теневой флот", и даже торговые компании, которые Россия использует, чтобы возить сырье покупателям.

По словам собеседников агентства, разработанный Дональдом Трампом мирный план по-прежнему не согласован по ключевым вопросам. Остаются разногласия по Донбассу, а также по будущему Запорожской АЭС и замороженным российским активам в Европе. В мирный план также включено размещение в Украине европейских военных, что Россия прежде всего категорически отвергала.

Окончательное решение о новых санкциях для давления на Путина пока не принято и зависит от Дональда Трампа, сказали источники Bloomberg.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз готовит уже 20-й пакет санкций против России, который может затронуть сразу несколько ключевых отраслей – атомную, сталелитейную, нефтяную и производство удобрений. Под ограничения снова может попасть и так называемый "теневой флот" РФ, сообщает EU Observer.

По данным издания, в распоряжении Брюсселя уже есть проект итогового заявления саммита ЕС. В документе государства-члены призывают к "дальнейшим скоординированным действиям" против так называемых "государств флага" – стран, позволяющих любым судам ходить под их флагом с минимальной проверкой. Россия активно использовала такие юрисдикции, чтобы вводить в эксплуатацию старые и технически изношенные танкеры, применяемые для обхода санкций в нефтяной сфере.



