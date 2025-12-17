Чи справді США готують нові санкції проти енергетики Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти російського енергетичного сектору. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела, агентство зазначає, що таким чином Білий дім намагається посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відмовиться приймати розроблений США мирний план.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, нові санкції можуть бути введені вже наступного тижня. Вони торкнуться "тіньового флоту", і навіть торгових компаній, які Росія використовує, щоб возити сировину покупцям.

За словами співрозмовників агентства, розроблений Дональдом Трампом мирний план, як і раніше, не узгоджений з ключових питань. Залишаються розбіжності щодо Донбасу, а також щодо майбутнього Запорізької АЕС та заморожених російських активів у Європі. До мирного плану також включено розміщення в Україні європейських військових, що Росія насамперед категорично відкидала.

Остаточне рішення про нові санкції для тиску на Путіна поки що не ухвалене і залежить від Дональда Трампа, сказали джерела Bloomberg.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Євросоюз готує вже 20-й пакет санкцій проти Росії, який може торкнутися одразу кількох ключових галузей – атомної, сталеливарної, нафтової та виробництва добрив. Під обмеження знову може потрапити і так званий тіньовий флот РФ, повідомляє EU Observer.

За даними видання, у розпорядженні Брюсселя вже є проект підсумкової заяви саміту ЄС. У документі держави-члени закликають до "подальших скоординованих дій" проти так званих "держав прапора" – країн, які дозволяють будь-яким судам ходити під їхнім прапором із мінімальною перевіркою. Росія активно використовувала такі юрисдикції, щоб вводити в експлуатацію старі та технічно зношені танкери, які застосовуються для обходу санкцій у нафтовій сфері.



