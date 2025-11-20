Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп действительно дал свое согласие на реализацию 28-пунктного "мирного плана" между Россией и Украиной, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на чиновника, участвовавшего в разработке плана, документ составляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.
В публикации отмечают, что чиновник не раскрыл деталей плана, который, по его мнению, еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе.
Кроме того, трое американских чиновников сообщили NBC News, что рамки так называемого мирного соглашения еще нужно представить украинцам, и сроки окончательного согласования проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину.
Американский чиновник описал этот визит как план Белого дома, направленный на "возобновление мирных переговоров".
В сою очередь представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость.
Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за визитом делегации из Пентагона в Украину: как это может повлиять на войну.