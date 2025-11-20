Действительно ли Трамп одобрил "мирный план" из 28 пунктов для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп действительно дал свое согласие на реализацию 28-пунктного "мирного плана" между Россией и Украиной, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на чиновника, участвовавшего в разработке плана, документ составляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет, и что ей нужно для длительного мира", – говорится в сообщении.

В публикации отмечают, что чиновник не раскрыл деталей плана, который, по его мнению, еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе.

Кроме того, трое американских чиновников сообщили NBC News, что рамки так называемого мирного соглашения еще нужно представить украинцам, и сроки окончательного согласования проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину.

Американский чиновник описал этот визит как план Белого дома, направленный на "возобновление мирных переговоров".

"Американские усилия по возобновлению мирных переговоров, кажется, набирают обороты, хотя Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий для окончания войны и преуменьшил значение сообщения СМИ о том, что США работают над 28-пунктным мирным планом", – говорится в сообщении.

В сою очередь представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость.

