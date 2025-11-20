Чи справді Трамп схвалив "мирний план" із 28 пунктів для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп справді дав свою згоду на реалізацію 28-пунктного "мирного плану" між Росією та Україною, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це повідомляє NBC News, з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на чиновника, який брав участь у розробці плану, документ складали спецпосланник Трампа Стів Уіткофф, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого світу. Він включає те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого світу", – йдеться у повідомленні.

У публікації зазначають, що чиновник не розкрив деталей плану, який, на його думку, ще потребує певних переговорів із ключовими сторонами, які беруть участь у процесі.

Крім того, троє американських чиновників повідомили NBC News, що рамки так званої мирної угоди ще потрібно подати українцям, і терміни остаточного узгодження проекту плану збігаються з візитом делегації Пентагону до України.

Американський чиновник описав цей візит як план Білого дому, спрямований на "відновлення мирних переговорів".

"Американські зусилля щодо відновлення мирних переговорів, здається, набирають обертів, хоча Кремль не демонструє жодних ознак зміни своїх умов для закінчення війни та применшив значення повідомлення ЗМІ про те, що США працюють над 28-пунктним мирним планом", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства та укласти угоду про закінчення війни. Трамп вважає, що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо виявити гнучкість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що вартує візит делегації з Пентагону до України: як це може вплинути на війну.



