Действительно ли у Байдена болезнь Паркинсона: президентский доктор дал ответ

Президент США Джо Байден не лечится от болезни Паркинсона и не посещал невролога, кроме ежегодных медосмотров. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Белом доме после того как газета "New York Times" сообщила, что, согласно журналу регистрации посетителей, врач, специализирующийся на этом заболевании, посещал Белый дом по меньшей мере восемь раз с августа по март.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Врач Белого дома Доктор Кевин О’Коннор выложил в открытый доступ письмо, в котором говорится, что Джо Байден не обращался к невропатологу вне рамок своего обычного ежегодного медосмотра.

Анализ журналов посещений Белого дома, проведенный Reuters, показал, что доктор Кевин Кэннард, невролог и специалист по двигательным расстройствам из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, посетил Белый дом восемь раз с августа по март.

Кэннард является соавтором исследований по лечению ранней стадии болезни Паркинсона в Медицинском центре Университета Вандербильта.

По словам О’Коннора, визиты Кэннарда в Белый дом были частью его неврологических клиник, направленных на поддержку "тысяч" военнослужащих, назначенных для обеспечения работы Белого дома, а не для лечения президента.

О визитах Каннарда в Белый дом впервые сообщила газета The New York Post 6 июля.

Стоит отметить, что серьезное беспокойство о состоянии здоровья президента США Джо Байдена появилось после того, как он провел дебаты с претендентом на президентский пост, республиканцем Дональдом Трампом.

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