Действительно ли у Трампа закончилось терпение к Путину: на что теперь может рассчитывать Украина

Если раньше официальный Вашингтон отмалчивался относительно помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются самым большим поклонником Украины в мире и буду оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс. Меняет риторику и сам Дональд Трамп, намекая на готовность поддерживать Украину. Можно ли сказать, что новая администрация США потеряла терпение ждать прекращения огня от Путина и готова включаться в поддержку Украины? Или мы снова видим, как Трамп и компания просто тянут время, давая Путину возможность продавливать фронт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Трамп таки понял, что Путин его использует

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, так прокомментировал ситуацию:

"Думаю, что нужно еще действительно не торопиться, а посмотреть — произойдут ли за определенным изменением риторики конкретные действия. То, что мы видим, что Дональд Трамп начал более жестко высказываться о Путине и действиях России против Украины и более благосклонно о судьбе Украины, которая страдает от агрессии, это, конечно, хорошо. Но он известен тем, что может часто менять позицию или риторику, или просто сказать, что он этого не говорил".

Эксперт отметил, тем не менее, интересно, почему мы такое сейчас слышим? Вполне возможно, что Трамп таки понял, что Путин его использует. Услышал многое от союзников и Зеленского в Гааге. Услышал многочисленные голоса в поддержку Украины в последние дни, когда стало известно о приостановке поставок оружия в Украину.

"Также следует, пожалуй, вспомнить, что каких-то побед, достижений во внешней политике у Трампа пока нет. Поэтому он может попытаться все же подтолкнуть "мирный процесс", а единственным рычагом для этого является усиление давления на Москву и усиление Украины", – констатировал Владимир Дубовик.

Соединенные Штаты наконец-то начинают занимать позицию

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что он лично изменение риторики США связывает с тем, что последний телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не закончился каким-то успехом, в первую очередь, из-за того, что Трамп, вероятно, требовал от Путина конкретных шагов по окончании войны, однако не получил ответа.

"Думаю, это сильно его поразило, потому что раньше он пытался наладить эту связь, пытался понять, что действительно российская сторона нуждается в достижении каких-то политических и военных целей и после того она остановится, но этот момент никак не заканчивался и у Путина не исчезло желание продолжать войну. Поэтому нынешняя риторика Трампа не является чем-то местным и локальным, а точно отражением определенных идейных и политических сдвигов в отношениях между двумя странами. И соответственно это повлияет на Украину положительным образом. Мне кажется, что Трамп хотел бы иметь такое влияние, чтобы останавливать войны словами, но он приходит к выводу, что у Путина действительно нет желания к мирному урегулированию, тем более, при участии Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нам следует рассчитывать на изменение не только словами, но и поведения со стороны США", – отметил политолог.

Максим Джигун продолжает, здесь вопрос не просто о возобновлении поставок оружия, что было искусственной проблемой, созданной самими американцами, а другие действия, в том числе, продолжение финансирования украинских Вооруженных сил в виде оружия, финансовой поддержки, вероятно, синхронизации с европейскими странами в принятии решений по отношению к политикам в отношении санкций.

"Поэтому теперь, кроме слов, мы нуждаемся в абсолютно практических действиях на разных направлениях. Но главное, что демонстрирует нам эта ситуация – это то, что Америка перестает быть посредником в этой войне, как она была с первых дней пребывания Трампа в должности. И это значит, что американский президент не сможет больше полагаться на то, что он над этой войной, что он посредник, медиатор, но точно не сторона войны. Это наибольшее достижение и это нужно подчеркивать и обращать внимание со стороны Украины, что Соединенные Штаты наконец начинают занимать позицию", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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