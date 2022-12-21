Действительно ли Украина получит Patriot: в Белом доме дали ответ

США в новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов передадут Украине ракетную батарею Patriot. После чего украинские бойцы будут учиться ею управлять. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на сайте Белого дома.

США передадут Украине систему Patriot. Фото: Getty Images

"Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", — говорится в сообщении.

Отмечено, что США также будут вовлечены в учения украинских военных управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.

Объявление Джо Байденом нового пакета запланировано на 21 декабря.

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