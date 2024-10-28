Ди Каприо выразил поддержку одному из кандидатов в президенты США: кого поддержал актер

Голливудские звезды Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо поддержали кандидата в президенты США Камалу Харрис. По словам актеров, на этих выборах в США стоит все на кону и нужно голосовать за тех, кто поддерживает научные факты, а не отрицает их.

Леонардо ди Каприо. Фото из открытых источников

Актеры выступили на митинге в Филадельфии, где выразили поддержку вице-президентке Камале Харрис. Роберт де Ниро во время выступления открыто выражал свое пренебрежение к Дональду Трампу используя бранные слова, и призвал поддержать Харрис.

"Все, все на кону, и все сведется к тому, что произойдет здесь, в Филадельфии", — сказал де Ниро.

Леонардо ди Каприо сосредоточил критику Трампа в сфере охраны окружающей среды и подчеркнул, что такие катастрофы, как ураган "Хелен" и "Милтон" вызваны "изменением климата".

"Дональд Трамп продолжает отрицать факты. Он продолжает отрицать науку. Теперь он пообещал нефтяной и газовой промышленности, что избавится от любого регулирования. Изменение климата убивает землю и разрушает нашу экономику. Нам нужен смелый шаг вперед, чтобы спасти нашу экономику, нашу планету и нас самих. Вот почему я голосую за Камалу Харрис", — сказал ди Каприо.

Актер призвал присоединиться к нему в голосовании за Камалу Харрис 5 ноября, чтобы "не вернуться назад".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса в США за две недели до выборов.

Также "Комментарии" писали о Камале Харрис, которая прогнозирует победу российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине, если Дональд Трамп снова станет президентом США.