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Slava Kot
Голливудские звезды Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо поддержали кандидата в президенты США Камалу Харрис. По словам актеров, на этих выборах в США стоит все на кону и нужно голосовать за тех, кто поддерживает научные факты, а не отрицает их.
Леонардо ди Каприо. Фото из открытых источников
Актеры выступили на митинге в Филадельфии, где выразили поддержку вице-президентке Камале Харрис. Роберт де Ниро во время выступления открыто выражал свое пренебрежение к Дональду Трампу используя бранные слова, и призвал поддержать Харрис.
Леонардо ди Каприо сосредоточил критику Трампа в сфере охраны окружающей среды и подчеркнул, что такие катастрофы, как ураган "Хелен" и "Милтон" вызваны "изменением климата".
Актер призвал присоединиться к нему в голосовании за Камалу Харрис 5 ноября, чтобы "не вернуться назад".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса в США за две недели до выборов.
Также "Комментарии" писали о Камале Харрис, которая прогнозирует победу российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине, если Дональд Трамп снова станет президентом США.
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