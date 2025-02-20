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Ди Вэнс отметился новыми резонансными заявлениями: что должна сделать Украина немедленно

Ди Вэнс считает, что Украина даже с помощью Европы не сможет победить РФ

сегодня, 16:45
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Ткачик Олеся

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал серию новых заявлений о войне в Украине в социальной сети Х. Он заявил, что войну в Украине нужно немедленно завершать, поскольку РФ обладает преимуществом на поле боя как в живой силе, так и в оружие. При этом Вэнс заявил, что якобы помочь Украине не смогут никакие пакеты западной помощи.

Ди Вэнс отметился новыми резонансными заявлениями: что должна сделать Украина немедленно

Джей Ди Вэнс

"У россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях. И это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. Опять-таки надо учитывать, что помощь оказывается в настоящее время", — написал Вэнс в X. 

При этом Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами, и они якобы не в пользу Украины.

Помимо этого, вице-президент США указал на проблемы с поставками оружия из Европы, подчеркнув истощение не только складов, но и индустриальной базы континента.

По его словам, это якобы еще один аргумент, чтобы договариваться о мире.

"Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", — заключил Вэнс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новая американская политика для Украины указывает, что поддержки для Украины больше не будет, заявил эксперт Валерий Пекарь. По его словам, необходимо понимать одну вещь, что Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи. Во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитна. Во-вторых, укрепить Россию, чтобы использовать против Китая. Так что Украина должна быть наказана – ничего личного, только бизнес, отметил Пекарь. По его убеждению, в этой ситуации Украина должна перестать думать о том, что она может как-то продать себя новой американской администрации.




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