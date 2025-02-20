США хотят наказать Украину, потому что она мешает двум ее целям

Новая американская политика для Украины указывает, что поддержки для Украины больше не будет, заявил эксперт Валерий Пекарь.

США и РФ

"Иногда нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребенку кажется, что он в центре внимания, и все вокруг как-то относятся к нему, хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что миру к тебе преимущественно безразлично. Мир не украиноцентричный. В их понимании Украина это не хорошо и не плохо – это просто нерелевантно, то есть, не имеет отношения к делу", — отметил Пекарь.

По его словам, необходимо понимать одну вещь, что Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи. Во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитна. Во-вторых, укрепить Россию, чтобы использовать против Китая. Так что Украина должна быть наказана – ничего личного, только бизнес, отметил Пекарь.

"Популярная в настоящее время в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской гражданской войной. Украина выглядит мятежной южной провинцией. Хорошие северяне наконец победят плохих южников и наведут порядок. А посторонним государствам (США, Европе) не стоит лезть в чужую гражданскую войну", – подчеркнул Пекарь.

По его убеждению, в этой ситуации Украина должна перестать думать о том, что она может как-то продать себя новой американской администрации.

"Мы для нее досадное препятствие в реализации их планов. Нам нечего им предложить", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, пора понять, что основной наш союзник – Европа, которая не выстоит без Украины.

"Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. У нас единственные армия, которая знает, как сдерживать Россию. У нас единственные армия, которая умеет вести современную высокотехнологичную войну. Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и нравственной поддержки. Мы обречены быть вместе", — считает Пекарь.

При этом он не исключил, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты могут стать союзником РФ в войне против Украины.



