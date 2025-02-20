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США хотят наказать Украину, потому что она мешает двум ее целям

Украина мешает Америке сделать две важные для нее вещи, поэтому ее будут наказывать

сегодня, 16:08
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Ткачик Олеся

Новая американская политика для Украины указывает, что поддержки для Украины больше не будет, заявил эксперт Валерий Пекарь.

США хотят наказать Украину, потому что она мешает двум ее целям

США и РФ

"Иногда нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребенку кажется, что он в центре внимания, и все вокруг как-то относятся к нему, хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что миру к тебе преимущественно безразлично. Мир не украиноцентричный. В их понимании Украина это не хорошо и не плохо – это просто нерелевантно, то есть, не имеет отношения к делу", — отметил Пекарь.

По его словам, необходимо понимать одну вещь, что Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи. Во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитна. Во-вторых, укрепить Россию, чтобы использовать против Китая. Так что Украина должна быть наказана – ничего личного, только бизнес, отметил Пекарь.

"Популярная в настоящее время в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской гражданской войной. Украина выглядит мятежной южной провинцией. Хорошие северяне наконец победят плохих южников и наведут порядок. А посторонним государствам (США, Европе) не стоит лезть в чужую гражданскую войну", – подчеркнул Пекарь.

По его убеждению, в этой ситуации Украина должна перестать думать о том, что она может как-то продать себя новой американской администрации.

"Мы для нее досадное препятствие в реализации их планов. Нам нечего им предложить", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, пора понять, что основной наш союзник – Европа, которая не выстоит без Украины.

"Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. У нас единственные армия, которая знает, как сдерживать Россию. У нас единственные армия, которая умеет вести современную высокотехнологичную войну. Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и нравственной поддержки. Мы обречены быть вместе", — считает Пекарь.

При этом он не исключил, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты могут стать союзником РФ в войне против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid033UMr4kH6n6buMHqrcu4zbLXdU1Kwq6waeJDPsadTyZiRUM41wXxysBpZed7Fbo4el?locale=ru_RU
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