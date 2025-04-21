Ди Вэнс рассказал о встрече в Папой накануне его смерти

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что папа Римский Франциск был "очевидно болен" во время встречи с ним 20 апреля в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.

Джей Ди Вэнс

"Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен", — написал Джей Ди Вэнс.

При этом вице-премьер США рассказал, что он навсегда запомнит проповедь Франциска в начале пандемии COVID-19. По его словам, она была "действительно прекрасна".

Также известно, что Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Соболезнование было опубликовано в официальном аккаунте в социальной сети X.

"Покойся с миром, папа Франциск", — говорится в сообщении.

К посту прикреплены две фотографии. На одной изображена встреча президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп с папой Римским. На втором фото — встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с понтификом.

Известно, что американский вице-президент стал последним иностранным высоким гостем, который провел встречу с Папой Римским до его кончины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в воскресенье, находясь с визитом в Ватикане, вице-президент США Джей Ди Вэнс провел короткую встречу с Папой Римским Франциском. Этот разговор состоялся на фоне напряженности между ними, вызванной разногласиями во взглядах миграционной политики администрации Трампа. По информации западных медиа, пребывание Вэнса на территории Ватикана длилось 17 минут. При этом известно, что между Вэнсом и Папой Франциском ранее возник публичный спор из-за планов администрации Дональда Трампа по поводу массовой депортации мигрантов.

После того, как Папа умер, Вэнсу дали новое прозвище – "Ангел смерти".



