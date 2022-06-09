Дипломат США рассказал о главных ошибках Запада в отношении россии

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Козлова Альбіна
Майкл Карпентер, постоянный представитель США в ОБСЕ в интервью Голосу Америки высказал мнение о том, почему россия совершает агрессию, какие ошибки допустили страны Запада после распада советского союза и что ждет Украину после войны.
фото иллюстративное
По его словам, кризис, который сейчас есть — это один из самых больших вызовов для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Ведь были нарушены все основные принципы, закрепленные в уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и Женевских конвенциях об обращении во время войны.
По его мнению, главной коллективной ошибкой Запада в 90-х и 2000-х является то, что был запущен процесс экономической взаимозависимости с россией через торговлю, через инвестиции, допуск России к международным организациям. Другие страны надеялись, что Россия станет ответственной, заинтересованной в международном сообществе .
Представитель ОБСЕ считает, что после победы в войне Украина сможет реализовать колоссальный проект восстановления всей инфраструктуры, ведь одним из наших преимуществ является человеческий капитал – высокообразованная, квалифицированная рабочая сила, чувство единства и общей цели. Кроме того, у украинского общества будет шанс на полное уничтожение олигархических структур прошлого, позволивших закрепиться коррупции в течение трех десятилетий с 1991 года. После войны будет толчок к восстановлению и созданию Украины 2.0, которая будет сильнее.
В то время как будущее россии дипломат называет нелестным — если санкции будут действовать в течение года — это отбросит страну в развитии на десятилетие назад и нивелирует все достижения "эпохи Путина".
Как писал портал "Комментарии", Европарламент дал резолюцию для Совета по предоставлению Украине статуса кандидата, но примут ли решение летом.
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