Дипломат США рассказал о главных ошибках Запада в отношении россии

Майкл Карпентер, постоянный представитель США в ОБСЕ в интервью Голосу Америки высказал мнение о том, почему россия совершает агрессию, какие ошибки допустили страны Запада после распада советского союза и что ждет Украину после войны.



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По его словам, кризис, который сейчас есть — это один из самых больших вызовов для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Ведь были нарушены все основные принципы, закрепленные в уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и Женевских конвенциях об обращении во время войны.

"Мы имеем дело с полным нарушением установленной системы правил норм, которые мы считали незыблемыми. Международные организации объединяют людей за общим столом, где каждый в отдельности может достичь очень мало — нужен консенсус среди всех членов. Мы сидим в ОБСЕ за столом, где 45 государств видят мир как США, но там есть Россия и Беларусь, страны центральной Азии и другие, которые напуганы нынешней ситуацией и, возможно, не желают сопротивляться России.С таким механизмом мы не можем добиться успеха с точки зрения выполнения новых мандатов или работы институций на местах", — говорит Карпентер .

По его мнению, главной коллективной ошибкой Запада в 90-х и 2000-х является то, что был запущен процесс экономической взаимозависимости с россией через торговлю, через инвестиции, допуск России к международным организациям. Другие страны надеялись, что Россия станет ответственной, заинтересованной в международном сообществе .

"Государство, которым руководит по существу небольшая группа офицеров КГБ, имеет другой взгляд на мир. Это государство никогда не сможет стать либеральной демократией и удаляется все дальше от западных стран, начиная с Ельцина. Такая открытость позволила Кремлю использовать уязвимые места в западных системах общества ", – добавляет дипломат.

Относительно ситуации в Украине, он считает, что нужно помочь и

украинские

техникой, чтобы наше государство

стране и выдвигают разные угрозы.

научитьвойска пользоваться современной военнойсмогло защититься от наступления. Реакцию Кремля на поставки оружия Украине он называет закономерной и подчеркивает, что надо не обвинять союзников Украины в угрозу эскалации в случае поддержки, а давить на россию, ведь она начала агрессию и должна вывести свои войска с территории суверенного государства. Поэтому неудивительно, что в Москве говорят, что другие страны не должны давать оружие в

Представитель ОБСЕ считает, что после победы в войне Украина сможет реализовать колоссальный проект восстановления всей инфраструктуры, ведь одним из наших преимуществ является человеческий капитал – высокообразованная, квалифицированная рабочая сила, чувство единства и общей цели. Кроме того, у украинского общества будет шанс на полное уничтожение олигархических структур прошлого, позволивших закрепиться коррупции в течение трех десятилетий с 1991 года. После войны будет толчок к восстановлению и созданию Украины 2.0, которая будет сильнее.



В то время как будущее россии дипломат называет нелестным — если санкции будут действовать в течение года — это отбросит страну в развитии на десятилетие назад и нивелирует все достижения "эпохи Путина".

Как писал портал "Комментарии", Европарламент дал резолюцию для Совета по предоставлению Украине статуса кандидата, но примут ли решение летом.

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