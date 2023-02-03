Дипломатический скандал между США и Венгрией. Что случилось

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность тем, что он назвал организованными усилиями венгерских официальных лиц и правительственных СМИ дискредитировать посла США и Соединенных Штатов. Это реакция США на публичный спор между американским послом Дэвидом Прессманом и властями Венгрии, в том числе о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Фото из открытых источников

Дэвид Прессман с сентября начал работу в Венгрии как посол США. До этого американец занимался адвокатской деятельностью, в основном по защите прав геев. Прессман прибыл в Венгрию со своим мужем и двумя детьми, что ожидаемо вызвало критику от страны, которая позиционируется как друг Кремля в ЕС и радикально поддерживает традиционные христианские ценности.

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Прессман заявил, что венгерские проправительственные СМИ постоянно критикуют его из-за гомосексуальной ориентации и поддержки ЛГБТ. Кроме того, американский посол рассказал, что венгерские СМИ обвиняют США и повторяют российскую пропаганду, включая теории заговора. Некоторые из этих теорий намекают, что США хочет отстранить Виктора Орбана от правления. Дэвид Прессман утверждает, что венгерские политики часто полагали, что американский посол хочет говорить с ними только о гендерных вопросах.

"Я останавливаю их и говорю: "Нет, на самом деле, я хочу поговорить с вами о зависимости Венгрии от Владимира Путина", — говорит Прессман и добавляет " они всегда хотят вести разговор о культурной войне, мы хотим поговорить о настоящей войне, которая идет рядом" .

На такие слова Прессмана отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинивший американского дипломата за вмешательство во внутренние дела Венгрии.

На скандал между американским послом и официальными лицами Венгрии отреагировал представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Спикер отметил, что Венгрия остается важным союзником НАТО, но признал, что у Вашингтона есть "многие вещи, в которых он расходится" с Будапештом. Прайс также добавил, что нет возражений относительно работы Прессмана, защищающего интересы и ценности США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан вляпался в очередной скандал. Венгерский политик намекнул, что Украина не существует.

Также "Комментарии" писали о президенте США, который в январе предлагал мирный план для Украины и России.