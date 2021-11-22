Дипломаты США напомнили власти Болгарии, чей Крым

Посольство США в Болгарии обнародовало заявление, которым осудило публичную позицию болгарского президента Румена Радева о неэффективности санкций Москвы за ее аннексию Крыма. Также лидер болгар предложил обратить внимание на символику, которая развивается сегодня над Крымом, сделав вывод, чей на самом деле сегодня Крым. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Штаты обеспокоены заявлениями Румена Радева. Фото: из открытых источников

В США взволнованы позицией президента Болгарии Румена Радева, который публично заявил о том, что аннексированный Крым – это часть России.

В заявлении Посольства США в Болгарии речь идет о том, что Вашингтон, Группа семи, ЕС и НАТО никогда не имели споров относительно единой внятной позиции, которая состояла в том, что несмотря на попытки России аннексировать крымский полуостров мировая общественность считает, что это часть украинской территории, которая была оккупирована.

Дипломаты напомнили, что Болгария была среди тех стран, которые в августе этого года приняли участие в саммите Крымской платформы, где четко заявили о принадлежности Крыма к Украине. Также на этом саммите было заявлено общую позицию всех собравшихся о том, что международное сообщество будет делать все возможное для того, чтобы не позволить России продолжать аннексию украинской территории.

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