Директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине: почему главный разведчик США говорит о тяжелом году

Год 2024 года по ожиданиям будет тяжелым на фронте. Это как испытание на выносливость. Это мнение глава ЦРУ Уильям Бернс озвучил в колонке для Foreign Affairs. Он утверждает, что ключ к успеху этого времени испытаний состоит в продлении западной помощи Украине.

Уильям Бернс (фото из открытых источников)

"Этот год, вероятно, будет трудным на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", — утверждает директор ЦРУ.



Далее он отметил, что, по мнению российского диктатора Владимира Путина, время играет на его стороне и возобновляет оборонное производство России, удерживая важнейшие компоненты из Китая и вооружения и боеприпасы из Северной Кореи и Ирана.



По мнению директора ЦРУ, задача Украины теперь состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России". Это должно происходить не только путем прогресса на фронте, но и методом нанесения глубоких ударов по тылам и акватории Черного моря.



"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы бессмысленно полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы так же бессмысленно быть излишне запуганными ими", — подчеркивает глава ЦРУ.



По его словам, ключ к победе – это поддержка и финансирование Украины Западом.



"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, что приносит значительную геополитическую отдачу для Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", — заключает Бернс.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, кто активно играет на стороне РФ в Европе.

