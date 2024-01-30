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Директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине: почему главный разведчик США говорит о тяжелом году

Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием

30 января 2024, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Год 2024 года по ожиданиям будет тяжелым на фронте. Это как испытание на выносливость. Это мнение глава ЦРУ Уильям Бернс озвучил в колонке для Foreign Affairs. Он утверждает, что ключ к успеху этого времени испытаний состоит в продлении западной помощи Украине.

Директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине: почему главный разведчик США говорит о тяжелом году

Уильям Бернс (фото из открытых источников)

"Этот год, вероятно, будет трудным на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", — утверждает директор ЦРУ.

Далее он отметил, что, по мнению российского диктатора Владимира Путина, время играет на его стороне и возобновляет оборонное производство России, удерживая важнейшие компоненты из Китая и вооружения и боеприпасы из Северной Кореи и Ирана.

По мнению директора ЦРУ, задача Украины теперь состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России". Это должно происходить не только путем прогресса на фронте, но и методом нанесения глубоких ударов по тылам и акватории Черного моря.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы бессмысленно полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы так же бессмысленно быть излишне запуганными ими", — подчеркивает глава ЦРУ.

По его словам, ключ к победе – это поддержка и финансирование Украины Западом.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, что приносит значительную геополитическую отдачу для Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", — заключает Бернс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, кто активно играет на стороне РФ в Европе.



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Источник: https://www.foreignaffairs.com/united-states/cia-spycraft-and-statecraft-william-burns
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Обсуждения

Ігор

30 января 2024, 22:21

Перемоги не буде десятки років. Єдине стратегічне досягнення: узурпована чернь продовжить віддавати життя за те, щоб "руйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії", поки панівна каста юдейців буде жити в рокоші, а Україна вмирати. Світ змінюється - стає багатополярним. До старого обрізаного порядку, за який вмирає узурпована чернь, повернення не буде.


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