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Директор ФБР сообщил, кто нуждается в "отчаянной" помощи и защите

Религиозные преступления над евреями в Америке растут.

сегодня, 09:00
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Автор:

Slava Kot

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что еврейская община в Соединенных Штатах "подвергается атакам со всех сторон" и "отчаянно" нуждается в дополнительной поддержке, поскольку антисемитские атаки растут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Times of Israel.

Директор ФБР сообщил, кто нуждается в "отчаянной" помощи и защите

Руководитель ФБР Кристофер Рэй. Фото: из открытых источников

Руководитель американской спецслужбы отмечает, что в США около 63% всех религиозных преступлений на почве ненависти были вызваны антисемитизмом, несмотря на то, что евреев в Америке проживает всего 2,4% от общего населения страны.

"Антисемитизм и вытекающее из него насилие являются постоянным и имеющимся фактом", — сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Руководитель ФБР считает, что израильские общины нуждаются в поддержке государственных органов из-за постоянных притеснений и насилия.

"Это сообщество заслуживает и отчаянно нуждается в нашей поддержке, поскольку оно подвергается нападениям со всех сторон", — сказал Рей.

В последние годы в США было несколько больших нападений на синагоги, наибольшее из которых произошло в 2018 году, когда в Питтсбурге во время стрельбы погибли 11 человек. Это было самое большое нападение в истории еврейской общины в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильская техника была впервые зафиксирована на украинском фронте. Это универсальный бронетранспортный автомобиль GAIA Amir.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку израильского издания The Jerusalem Post. Издание выбрало 50 самых влиятельных евреев 2022 года, в котором Зеленский занял первое место. Кроме Зеленского, в первую десятку попали: Яир Лапид, Элизабет Борн, Энтони Блинкен.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/
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