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Для чего Блинкен ездит по Центральной Азии

О целях и первых результатах поездки рассказали в Госдепе США

сегодня, 15:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию стал важным шагом по укреплению отношений между Соединенными Штатами и странами региона. Об этом в Телеэфире сказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Для чего Блинкен ездит по Центральной Азии

Энтони Блинкен совершил турне по Центральной Азии

“Конкретные результаты – это то, что укрепляем отношения между США и странами Центральной Азии, и действительно помогаем им развивать экономику и бороться с последствиями войны России против Украины. Вот как мы видим, война идет в Украине, в Европе, но со всем тем, в далекой Центральной Азии ощущаются последствия. Чувствуется, что многие граждане России переехали и в Центральную Азию из-за того, что они не хотят участвовать в войне Путина против Украины. И также мы видим, что есть рост цен на продукты, нефть. Экономический рост немного медленно идет и из-за последствий COVID-19, а также влияния войны”, — сказала Калан.


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По словам представительницы Госдепа, цель США — укрепить диалог, экономики и возможности Центральной Азии, найти пути для дальнейшего сотрудничества, чтобы бороться с последствиями российско-украинской войны. Она отметила, что все страны Центральной Азии оказывали Украине гуманитарную помощь.

По словам чиновника, госсекретарь Блинкен уже посетил Казахстан и Узбекистан, провел встречи, в частности, и с гражданским обществом.

"США делают все, чтобы страны Центральной Азии не были столь зависимы от России. Приходит также экономическая поддержка для привлечения инвесторов в регион и прямые инвестиции США в людей через распространение обучения английскому языку и повышение их конкурентоспособности", — заявила чиновник.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, чего ждать от визита Блинкена в Германию, Турцию и Грецию – которые будут обсуждаться темы. США остаются последовательными в сочетании цивилизованных стран для отражения российской агрессии.

Писали "Комментарии" ранее и о том, повлияет ли визит Блинкена в Китай на ход войны в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — Блинкен рассказал, какие две страны остановили Путина от применения ядерного оружия.



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