Для чего Блинкен ездит по Центральной Азии

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Моесеенко Валентина
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию стал важным шагом по укреплению отношений между Соединенными Штатами и странами региона. Об этом в Телеэфире сказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.
Энтони Блинкен совершил турне по Центральной Азии
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По словам представительницы Госдепа, цель США — укрепить диалог, экономики и возможности Центральной Азии, найти пути для дальнейшего сотрудничества, чтобы бороться с последствиями российско-украинской войны. Она отметила, что все страны Центральной Азии оказывали Украине гуманитарную помощь.
По словам чиновника, госсекретарь Блинкен уже посетил Казахстан и Узбекистан, провел встречи, в частности, и с гражданским обществом.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, чего ждать от визита Блинкена в Германию, Турцию и Грецию – которые будут обсуждаться темы. США остаются последовательными в сочетании цивилизованных стран для отражения российской агрессии.
Писали "Комментарии" ранее и о том, повлияет ли визит Блинкена в Китай на ход войны в Украине.
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