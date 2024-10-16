Для США военные КНДР в Украине не являются эскалацией в войне: названа циничная причина

Для Белого дома направление северокорейских военнослужащих на войну в Украину не является эскалацией, отмечает политолог Петр Олещук. По его словам, американцы и дальше будут делать вид, что абсолютно ничего не происходит.

Войска КНДР

"Эскалация, это когда хуже становится рашке. К примеру, в результате спецоперации дронами выносится очередной НПЗ. Тогда это эскалация, о которой говорит министр обороны США и говорит, что так нельзя. Если же "выносят" украинские ТЭЦ – это не эскалация. Это, конечно, неприятно, но не так, чтобы как-то помогать украинцам. Если украинские ракеты улетают в российские военные объекты – это эскалация. Если российские ракеты летят в украинские детские больницы – это не эскалация. Это просто очередные проблемы Украины", – говорит Олещук.

Кроме того, подчеркивает политолог, если войска НАТО заходят на территорию Украины даже просто, чтобы там постоять или участвовать в обучении украинских военных – это самая страшная эскалация, о которой даже думать ни при каких обстоятельствах нельзя.

Впрочем, добавляет Олещук, если россияне достигают соглашения с северокорейцами и последние посылают войска на войну против Украины – это просто новые проблемы и потери для Украины. Эскалаций здесь для Вашингтона нет, добавляет политолог.

"Короче говоря, эскалация – это только когда даже теоретически может стать хуже россиянам. А когда хуже становится украинцам – это просто очередные проблемы украинцев. Так работает логика "деэскалации", – добавил Олещук.

Правда, отмечает эксперт, россияне расплатятся с Ким Чен Ыном за "живой товар" не только долларами, кукурузой и зерном. По его словам, россияне добавят к этому самолеты или другие нужные технологии.

"Ким еще достаточно молод. Может "кошмарить" регион еще не одно десятилетие. И в этом никто не будет виноват кроме деэскалаторов, в свое время решивших, что "украинские проблемы" к ним никогда не отзовутся" — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные КНДР находятся в Улан-Удэ, из них формируют "бурятский батальон".



