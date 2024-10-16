Для США военные КНДР в Украине не являются эскалацией в войне: названа циничная причина

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Ткачик Олеся
Для Белого дома направление северокорейских военнослужащих на войну в Украину не является эскалацией, отмечает политолог Петр Олещук. По его словам, американцы и дальше будут делать вид, что абсолютно ничего не происходит.
Войска КНДР
Кроме того, подчеркивает политолог, если войска НАТО заходят на территорию Украины даже просто, чтобы там постоять или участвовать в обучении украинских военных – это самая страшная эскалация, о которой даже думать ни при каких обстоятельствах нельзя.
Впрочем, добавляет Олещук, если россияне достигают соглашения с северокорейцами и последние посылают войска на войну против Украины – это просто новые проблемы и потери для Украины. Эскалаций здесь для Вашингтона нет, добавляет политолог.
Правда, отмечает эксперт, россияне расплатятся с Ким Чен Ыном за "живой товар" не только долларами, кукурузой и зерном. По его словам, россияне добавят к этому самолеты или другие нужные технологии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные КНДР находятся в Улан-Удэ, из них формируют "бурятский батальон".
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