Для Украины это спасение: стало известно о серьезных проблемах в команде Трампа

Мирный план вызвал внутреннее противостояние в команде Дональда Трампа. В частности, госсекретарь США Марк Рубио хочет иметь контроль за внутренней ситуацией в стране. Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Канала мнение, что сейчас Рубио наблюдает за ошибками вице-президента США Джей Ди Венса и спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа. Для Украины это тоже очень хорошо.

Тарас Загородний отметил, что мирный план не будет иметь результатов. Поэтому Марко Рубио сейчас наблюдает за происходящим. Вероятно, он показывает, что там есть российские предложения. В то же время Джей Ди Вэнс не понимает ситуацию. Поэтому это окажет положительное влияние для Украины.

Рубио хочет, чтобы контроль над всей внешней политикой был у него. Хорошо, что такое внутреннее противостояние. Судя по всему, Джей Ди Вэнс чуть-чуть не понимает позицию собственного народа. Американцы не очень-то интересуются внешней политикой, но не любят провалов. Это ошибка Ди Венса и Виткоффа, которую сейчас будет "сливать" Рубио. Украина будет использовать эту позицию, предположил он.

Позитивным моментом является то, что Украина стала вопросом внутренней избирательной кампании, как со стороны демократов, так и республиканцев. Это очень хорошая тенденция.

Особенно важно то, что вопрос Украины все больше становится составляющей внутренней избирательной кампании США, которая отражается как в республиканской, так и в демократической части политического спектра. Эта тенденция положительно характеризует международную поддержку и ее роль в формировании американской политики.

